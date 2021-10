¿Era para Koeman? Luis Suárez responde sobre su polémica celebración: "Si él se lo quiere tomar a pecho..."

Luis Suárez se fue del Barcelona visto de menos y con desprecio, a pesar de ello, él no celebró la anotación que le hizo este sábado en el Wanda Metropolitano donde el Atlético venció 2-0 con autoridad.

El delantero uruguayo fue la noticia del día al ver como le aplicó la ley del ex con una definición que llenó de nostalgia a la hinchada blaugrana.

Lucho, tras fundir el arco de Ter Stegen, hizo un gesto de perdón con sus manos, luego sus compañeros llegaron a abrazarle y cuando tomaba carrera hacia la mediacancha, hizo un festejo como si hablara por teléfono.

Esto encendió la polémica, pues el atacante hizo público que por llamada fue cómo el entrenador del Barça, Ronald Koeman, le dijo que no contaba con él en el equipo. En zona mixta, Suárez fue consultado por su gesto, que sí era para el DT catalán y también respecto a su seña de perdón tras el gol.

Sensaciones

"Contento por la victoria del equipo, que es lo que queremos. Llevo la camiseta del Atlético, siempre es importante ganar. El rival enfrente es especial por lo que viví. Mi trabajo es darme al 100% al Atlético e hizo lo que pude”.

Gesto de perdón

"Ya sabía (que iba a pedir perdón), por el cariño, el respeto, por la trayectoria que tuvo en el Barça, por el momento que están pasando los compañeros. Es difícil para ellos, por eso, respeto”.

Polémica celebración de llamada

"Para la gente que sabe que sigo teniendo el mismo número de teléfono y que lo sigo usando”.

¿Era para Koeman?

“Para nada, pero si él se lo quiere tomar a pecho…Había quedado con mis chicos que iba a hacer ese gesto”.

Escuchar su nombre coreado

“Que la gente que el año pasado sufrió no celebrar el título de Liga, el Atlético hacía mucho que no ganaba. Esto es una muestra del cariño que me tiene la gente, que sabe que uno trabaja para que el Atlético esté arriba".