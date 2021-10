Ancelotti sobre los papelones del Real Madrid: "Es el peor partido que hemos jugado, debemos remediarnos"

Cinco días después del seísmo frente al modesto Sheriff Tiraspol en Champions, Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada en LaLiga en el campo del recién ascendido Espanyol.

El Real Madrid ha visto cambiar todo en los tres últimos partidos, ya que el pasado fin de semana empató en su campo del Santiago Bernabéu, contra Villarreal (0-0) en LaLiga, y después llegó la humillación el martes ante el modesto equipo moldavo, otra vez jugando como local.

Primeros malos momentos para Ancelotti, que regresó al banquillo madrileño esta temporada, con un inicio en tromba, con seis victorias y un empate en los siete primeros partidos.

Aunque esta derrota en Barcelona contra el Espanyol no tiene la magnitud del seísmo vivido en Liga de Campeones el martes, se trata de una llamada de atención de que la buena racha acabó para el equipo de "Carletto".



A Ancelotti se le preguntó si fue el peor partido de la temporada para el Real Madrid, y el técnico italiano asintió.

"Si, estoy de acuerdo, hemos jugado mal, no hay mucho más que decir. No fuimos capaces de mantener la calma. El equipo no estaba bien posicionado, con balón y sin balón. Hay que ser honesto. Es el peor partido. Ahora tenemos que utilizar este parón internacional para reflexionar un poco sobre la razón de que este equipo ha cambiado su actitud en una semana", indicó Ancelotti.





"La derrota de hoy no es un accidente. No hemos jugado bien. La reacción que hemos tenido la hemos iniciado tarde. Dos derrotas, no es costumbre en nuestro equipo, en nuestro club. Tenemos que encontrar remedio. Tenemos que intentar mejorar los errores que hemos hecho hoy", continuó.



Tras haber marcado 22 goles en los siete primeros partidos, el Real Madrid solo ha marcado dos en los tres últimos.