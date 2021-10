La tremenda frase de Klopp por los jugadores que se niegan a vacunarse contra el coronavirus

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, cree que negarse a vacunarse contra el coronavirus es comparable a beber y conducir, y no considera que la obligación de ponerse la vacuna sea ''una restricción de la libertad''.

''Las leyes no son para protegerme a mí si me bebo dos cervezas y quiero conducir, son para proteger a otras personas porque estoy borracho. Y eso lo aceptamos como una ley'', dijo el alemán, galardonado en 2019 y 2020 con el premio 'The Best' al mejor entrenador del mundo.

Klopp añadió que él no solo se había vacunado para protegerse contra el virus, sino también a los que le rodean.

''No entiendo por qué esto es una restricción de la libertad. Si lo es, entonces la prohibición de conducir borracho es también una restricción de la libertad'', comentó.

En el fútbol inglés existe en la actualidad un intenso debate sobre los profesionales no vacunados, porque al parecer sigue habiendo un porcentaje importante que rechaza ser inmunizado.

En el Liverpool, el 99 por ciento está vacunado, aseguró Klopp. ''Fue una decisión natural del equipo'', aclaró, y no tuvo que convencer a nadie.

El alemán, de 54 años, también dijo que sería bueno tener una mayor transparencia sobre la situación de vacunación de todos en aras de la seguridad. ''No se nos permite preguntar a la gente si está vacunada, pero sí se me permite preguntar a un taxista: ¿está usted borracho? Si él dice: No tengo por qué decírtelo; entonces yo digo: Vale, no voy contigo'', indicó Klopp.