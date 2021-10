Kalidou Koulibaly denuncia racismo y la Federación de Italia investiga: "Me han llamado mono de mier**"

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció este lunes la apertura de una investigación después de los insultos racistas de los que fue objeto el defensor del Nápoles Kalidou Koulibaly.

"En relación a las expresiones de índole racista proferidas por los aficionados de la Fiorentina hacia el jugador del Nápoles Kalidou Koulibaly, la fiscalía federal abrió una investigación después de tener conocimiento de los informes de los propios inspectores y de haber escuchado al jugador", indicó la FIGC en un comunicado.



El organismo precisa que se dirigirá asimismo a la prefectura de la policía de Florencia para obtener elementos para la investigación.



La Fiorentina se disculpó ante Kalidou Koulibaly, quien fue objeto después del partido de gritos racistas procedentes de espectadores, al igual que sus compañeros Victor Osimhen y Frank Zambo Anguissa, según DAZN.





Sin evocar directamente el incidente, Osimhen publicó un mensaje para decir "no al racismo", en italiano y en inglés.



Kalidou Koulibaly, por su parte, publicó otro mensaje en Instagram, en italiano, francés e inglés, pidiendo que los espectadores que le insultaron sean expulsados "para siempre" de los estadios.



"Mono de mierda. Así me llamaron. Esas personas no tienen nada que ver con el deporte. Deben ser identificados y apartados de los estadios: para siempre", escribió en su cuenta de Instagram.