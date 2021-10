La preocupante situación de Haaland que hace saltar las alarmas: ''Ni siquiera puedo caminar''

Marco Rose, entrenador del Borussia Dortmund, sacó a la luz un nuevo y preocupante parte médico de su estrella, Erling Haaland, quien ha estado ausente en los últimos partidos.

El técnico brindó una actualización sobre el estado físico del noruego, admitiendo que el jugador todavía tiene dificultades para caminar, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre uno de los delanteros más deseados del paranorama internacional.

''¿Selección? No es mi trabajo acabar con la esperanza de alguien'', dijo Rose después de sufrir para vencer al Augsburg por 2-1. ''Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Liga de Campeones. Empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Y me dijo muy oportunamente: entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar'', cuenta el DT.

''Este es el status quo con el que estamos trabajando, y creo que sería inteligente si todos dejáramos de especular. Entiendo a la federación noruega. Es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona. Tenemos que ponerlo sano para el Borussia Dortmund, pero también para la selección de Noruega. Tuvimos dos partidos sin él ahora y por el momento, las cosas tampoco pintan bien para Noruega. Esto también es lo que dice Erling, y deberíamos liberarnos de la presión y no preguntar sobre su estado todos los días. Deberíamos dejar que se recupere'', explicó el estratega alemán de 45 años.

Cabe recordar que Haaland se lesionó en la sesión previa al partido de Bundesliga frente al Gladbach y desde entonces no ha podido volver a los terrenos de juego.

El ariete no pudo participar la semana pasada en la Champions y tampoco este fin de semana en el torneo local. El Dortmund cruza los dedos para que este parón de selecciones sirva para que su goleador pueda recuperarse y volver al grupo cuanto antes. La pre