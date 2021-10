Mbappé habla de su enfado con Neymar y el sacrificio que está dispuesto a hacer por Messi en el PSG

Kylian Mbappé brindó una extensa entrevista a L'Equipe donde aseguró que si se hubiese marchado del PSG en el pasado mercado de verano solo habría ido al Real Madrid.

El delantero dejó muy claro que sus intenciones pasaban por marcharse del cuadro francés en julio con el único deseo de vestir finalmente la elástica merengue, pero las altas esferas del club le pidieron que se quedara por una temporada más hasta cumplir su contrato.

Mbappé reconoció que se sintió ''un poco decepcionado'' porque su ''ambición'' era dejar París. También asumió que se quedó ''un poco inquieto'' cuando escuchó al presidente Nasser Al-Khelaifi decir que no lo dejaría salir, aunque, como con los silbidos de la grada de los ultras del PSG, lo vio como ''un acto de cariño''.

Pero más allá de aclarar todo lo que ocurrió en ese histórico mercado de fichajes, el ariete habló de su relación con Leo Messi y del enfado que tuvo con Neymar hace unos días que se hizo tendencia.

El galo comentó que nunca se le cruzó por la mente que compartiría vestuario con Messi y dijo el sacrificio que está dispuesto a hacer por jugar al lado del astro argentino.

''Hay una jerarquía establecida, yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi camina, no tengo ningún problema, nada más y nada menos estamos hablando de Messi'', indicó Mbappé entre risas.

''Nunca lo imaginé viniendo aquí. Es uno de los pocos jugadores que puse en un cuadro de 'imposible que juegue con él'. Para mí, nunca se iba a ir de Barcelona. Saboreo cada momento junto a él. No debemos olvidar nunca que sigue siendo un privilegio. Es alguien que ama el fútbol. Habla con todo el mundo, trata de encajar a su manera, aunque sea un poco tímido. Pero en el campo, no es tímido'', aseguró sobre el vínculo que están construyendo con el '30'.

La polémica con Neymar

Mbappé se refirió al incidente con Neymar, al que llamó ''maldito'' desde el banco de suplentes mientras hablaba con un compañero, por no haberle pasado el balón en un encuentro ante el Montpellier hace una semana.

”Sí, sí, lo dije. Estas son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Lo que no puede haber es rencor. Por eso, inmediatamente después los dos hablamos, yo respeto al hombre y jugador que es y admiro quién es. En ese momento no estaba contento porque no me pasó el balón, también ha sucedido el revés. Ya hemos intercambiado muchas palabras así en el pasado y seguirá porque queremos ganar, pero no debe haber cierto resentimiento'', cerró.