¿Jugará en el Real Madrid? La reacción de Cavani tras los rumores que lo sitúan en el club blanco

En los últimos días se ha destapado un posible interés del Real Madrid por Edinson Cavani para el mercado de invierno. Se trata de un refuerzo que estaría moviendo Carlo Ancelotti para su plantilla.

Cabe recordar que hace unas semanas habló el entorno del delantero sobre esos rumores y ahora lo hace él mismo. Cavani no desmintió esa información en su llegada a Uruguay, para concentrarse con la selección.

''La temporada recientemente acaba de comenzar, no puedo hablar'', dijo el ariete a ESPN. ''Hablan y seguirán hablando siempre, y la prensa también es así, hablan y tienen que vender'', sentenció sobre este asunto.

Para el 'Matador' hubiese sido más fácil decir un ''no hay nada'' o ''es falso'', pero no ha sido así. Las especulaciones sobre Cavani y el Real Madrid seguramente se alargarán.

Esta situación cobró fuerza cuando el entorno del futbolista se pronunció: ''¿Cavani al Real Madrid? Puede ser. El fútbol es muy dinámico'', dijeron a la prensa española.

El delantero tiene contrato con el Manchester United hasta junio de 2022 y con el regreso de Cristiano Ronaldo ha perdido protagonismo. Además de que el luso le quitó el dorsal tras llegar.

''Son cosas que pasan. Se crea mucho debate, pero el fútbol es fútbol y no hay que darle la vuelta demasiado, no es porque haya uno u otro, lo importante es estar preparado para cuando sea tu turno, siempre quiere jugar, pero eso no va a cambiar mi forma de pensar o actuar'', explicaba el charrúa.