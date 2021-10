Suárez revela el duro episodio que le hizo vivir Koeman previo a su salida del Barça: ''No me lo merecía''

Luis Suárez está viviendo un momento más que espectacular con el Atlético de Madrid a sus 34 años. El ariete uruguayo concedió una entrevista a ESPN en la que asegura que la confianza que el club ha depositado en él ha sido clave para mantenerse al nival más alto y recuerda un duro episodio que vivió cuando militaba en el Barcelona y no era tomado en cuenta por Koeman.

El último día de Suárez en Barcelona: ''¿Estás llorando?''

Un año después de su tormentosa salida del cuadro catalán y tras haber anotado un tanto en el pasado sábado frente a su exequipo, Suárez cuenta cómo fueron aquellos días previos a su salida del Camp Nou.

''Creo que no me merecía la forma en la que salí, porque si tanta autoridad tienes, me coges de frente, mano a mano, me explicas todo y después no me dices que si el miércoles no se cierra mi rescisión de contrato, van a contar conmigo para el partido del Villarreal'', dijo el delantero.

''Me mandaban a entrenar al campo 3, aparte. Son cosas que uno no olvida. Pero tampoco tengo que pensar solamente en eso, sino en hacer bien mi trabajo y demostrar que voy a seguir peleando por cosas importantes'', añadió Suárez.

Sin embargo, el charrúa también tuvo palabras de agradecimiento al Barcelona y lamentó la situación actual que atraviesa. ''Ver lo que está pasando en el club duele como culé que soy, porque le tomé mucho cariño al club, me lo ha dado todo. Confió en mí en un momento complicado de mi carrera y duele por los amigos que tengo adentro, por las amistades que hay, por la gente que trabaja dentro en el día a día, duele verlo así''.

Suárez dice dónde le gustaría retirarse tras el Mundial de Qatar

Sobre el Barça explicó cómo fue su vuelta al Camp Nou la pasada temporada, así como la salida de Leo Messi que este verano puso rumbo a París.

''El año pasado fue extraño para mí volver al Camp Nou y tener a Messi de rival. Ahora será extraño no ver a Leo con la camiseta del Barça, pero las cosas pasan por alguna razón. Ahora está en París y yo en el Atlético y hace un año ambos estábamos en el Barça'', comentó.

Finalmente, Suárez quiso reflexionar acerca de su importancia en la actual plantilla del Atlético. ''Tener la confianza de los compañeros, el personal, los fanáticos... ellos confían en tu potencial y en lo que puedes aportar, creen en ti y eso te hace sentir importante. En la plantilla hay una atmósfera espectacular''.