Haaland: lo captan España y le consultan sobre Real Madrid ¡vistiendo jersey del Boca Juniors!

La noticia a Erling Haaland de que estaría un tiempo fuera de las canchas por lesión le hizo viajar a España para recuperarse durante el parón de selecciones.

El delantero noruego se fue a Marbella, donde su visita ha causado estruendo en la prensa española, quien no ha perdido la oportunidad para consultarle al 'androide' sobre un posible futuro en el Real Madrid o Barcelona.

"¡Hola Erling! ¿ Te gusta España? ¿Feliz en España, no?", le consulta Leandre Iglesias, periodista del Chiringuito, a lo que el futbolista de manera muy simpáctica responde "Hola, ¿qué tal", que se transladaba en un carro de golf. "¿Te gustaría jugar en el Real Madrid o en el Barcelona?", pregunta el periodista en inglés, a lo que Halaand voltea hacia atrás riendo.

Su aparición en el país español está dando de que hablar, pero lo más llamativo fue la vestimenta que él lucía durante su calentamiento en Marbella, pues tenía puesta una jersey del Boca Juniors.

Esto causo un estruendo en las redes sociales, sobre todo en los aficionados del Xenieze, quienes se han vuelto locos al ver como la estrella del fútbol muestra orgullosamente su fanatismo por los colores del gigante argentino por Andalucía.

“Lo volví loco con Boca. Le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo lo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en la Bombonera, que era algo único, los videos cuando el estadio estaba explotado y cuando la hinchada se caía abajo. Creo que se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto. Cada vez que ve un video me lo manda o cuando yo veo un video de la hinchada se lo mando y me responde siempre con corazones. Me jode y me pregunta: ‘¿cuándo vamos?’”, comentó a TYC Sports su ex compañero Leonardo Balerdi, causante de que Haaland sea del Boca Juniors.