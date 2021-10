Fue fichado por el Barça, no conoció a Messi y quedó devastado: ''Me dolió mucho, solo hay que aceptarlo''

Yusuf Demir es un delantero que poco a poco se está dando a conocer en el mundo del fútbol. El austriaco de 18 años llegó al FC Barcelona en el mercado de verano a través de una cesión para probarse en el equipo B pero, tras la buena pretemporada, quedó fijo para ser dirigido por Ronald Koeman.

PSG lo fichó como estrella y ahora lo están destrozando

Sin embargo, pese a la inmensa felicidad que esto significa, el joven atacante no oculta su tristeza por un sueño que no logró cumplir: conocer y jugar al lado de Leo Messi.

En un diálogo con el medio de su país 'Laola1', Demir confesó que la noticia de la salida de Messi lo dejó devastado porque tenía inmensas ganas de conocerlo.

''Me dolió mucho (el adiós de Messi). Estoy seguro de que podría haber aprendido mucho de él. No hace falta hablar de su posición en el equipo y de lo que ha logrado. Me duele, y eso se ha terminado. Por otro lado, tienes que aceptarlo'', comentó el jugador azulgrana.

Demir, proveniente del Rapid de Viena, asegura que no le importa lo que digan sobre esa situación. ''Eso realmente no me interesa. Lo más importante es que jugamos al fútbol. Lo disfrutamos, yo lo disfruto. Los jugadores que tengo a mi alrededor son de muy alta calidad. He mejorado en todos los aspectos''.

Guapa periodista pasó una ''noche loca'' con figura del PSG

Y añadió: ''Todo el mundo sabe que tenemos un equipo muy joven que tiene hambre y quiere pelear por todos los trofeos. Es un momento difícil que tenemos que vivir juntos. Pero estoy seguro de que saldremos de esta crisis, si se le puede llamar así''.

Sobre la relación que mantiene con sus nuevos compañeros, el juvenil dijo: ''Tengo lecciones de español. En el equipo hablamos principalmente catalán, porque eso es muy común en Barcelona. Yo hablo en alemán con Ter Stegen''.

Alaba lo aconseja

Por otro lado, Demir reveló que David Alaba, defensor del Real Madrid y capitán de Austria, le está ayudando mucho tanto en su crecimiento con en la adaptación en España.

''¿El Clásico? Estás esperando eso, por supuesto. ¡El Clásico es el juego más genial que hay! David Alaba me ayuda mucho. La primera vez que estuve en la selección nacional siendo todavía jugador del Rapid, me dio consejos sobre cómo lidiar con situaciones como esta. Es un hombre muy servicial y le estoy agradecido'', comentó.

El delantero aún no ha podido marcar con el Barcelona en partido oficial, pero sí lo hizo en pretemporada y no lo olvidará. ''Mi primer gol con el Barcelona fue simplemente una sensación increíble. Fue una mezcla de emociones y de alegría'', cerró.