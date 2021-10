Brasil manda en Sudamérica: los campeones de las Copas Libertadores y Sudamericana serán de ese país

En un hecho sin precedentes las dos finales más importantes de Sudamérica, en lo que a clubes se refiere, tendrán representantes de un solo país: Brasil.

Palmeiras vs Flamengo y Athletico Paranaense vs Bragantino son los dos duelos decisivos en Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente, pactados para fines de noviembre.

El dominio de los clubes brasileños ha quedado más que confirmado. Solo basta ver que por sexto año consecutivo un club de este país ganará cualquiera de estas Copas: Chapecoense (2016), Gremio (2017), At. Paranaense (2018), Flamengo (2019) y Palmeiras (2020).

La emoción de estas finales se pueden vivir desde ahora porque algunas casas de apuestas ya están ofreciendo cuotas para el campeón del torneo. Aunque ya sabemos que la competición la ganará Brasil, es ideal hacer predicciones de cuál equipo ganará.

En los pronósticos de apuestas deportivas de Sportytrader encontrará las predicciones de la final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Ambas finales se disputarán en el mítico Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay).

Palmeiras vs Flamengo: 27 de noviembre

Desde 2006 que la Copa Libertadores no tenía dos finalistas brasileños. Hoy Palmeiras se presenta como vigente campeón, con un rendimiento futbolístico muy por debajo del nivel esperado para un finalista. De hecho, en las cuotas para campeón no es favorito.

Todos daban por resulta su llave de semifinales ante Atlético Mineiro, un elenco con mejor potencial e individualidades, luego del aburrido 0-0 en la ida. Pero el ‘verdao’ logró anotar de visita en la vuelta (1-1) y se clasificó.

A diferencia del elenco paulista, Flamengo llega invicto a esta final. El campeón de la Libertadores 2019 -y vigente monarca del Brasileirao- ha mantenido la base del plantel que se consagró hace un par de años en Lima.

Jugadores como el portero Diego Alves, Filipe Luis, Giorgian De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa aportan la jerarquía necesaria para que el ‘mengao’ aspire a conquistar esta Copa por tercera vez. Un dato contundente: ganaron sus 6 cotejos coperos de octavos de final en adelante.

Athletico Paranaense vs Bragantino: 20 de noviembre

En sus recientes ediciones la Copa Sudamericana nos ha presentado campeones inesperados, como lo fue Defensa y Justicia el año pasado, Independiente del Valle (2019) y el propio Athletico Paranaense (2018).

El ‘furacao’ va por su segundo título internacional y así intentar dejar a un lado la ‘chapa’ de equipo de segundo orden. En el Brasileirao también ha cumplido destacadas actuaciones últimamente. Y no hablamos de un plantel rico en nombres. Para llegar a esta final tuvo que eliminar a dos ex campeones de Libertadores: LDU Quito y Peñarol.

RB Bragantino es la gran revelación. Otro elenco sin individualidades de renombre, pero con jugadores que buscan un espacio entre los mejores del continente. Además de estar potenciados por el soporte económico de una reconocida compañía de bebidas energizantes.

Esta es su primera participación internacional desde 1996 y han dejado en el camino a los experimentados Independiente del Valle, Rosario Central y Talleres.