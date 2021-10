Horario y transmisión para ver este domingo la final de la Liga de Naciones entre España y Francia

La insolente España, con los adolescentes Gavi y Yéremy al frente, desafía a la Francia 'galáctica' de Benzema, Mbappé y Griezmann este domingo en la gran final de la Liga de Naciones.

Poco importa el nombre de la competición y que haya sido creada hace apenas tres años, cuando los mejores se disputan un título el fútbol siempre sale vencedor, como se vio en los espectaculares combates de semifinales ganados por España (2-1 a Italia) y Francia (3-2 a Bélgica con gol in extremis).

Un año antes de que se dispute el Mundial de Qatar-2022, donde los galos defenderán la estrella conseguida en Rusia, España tiene la oportunidad de dar otro puñetazo sobre la mesa.

''¿Quitarles el balón? Eso es imposible. Luchar contra ello ya es difícil porque es su ADN, tiene una posesión de balón superior a su adversario. Se puede presionar, pero es importante la manera en que se haga. Cuando corremos detrás del balón el equipo se deja energía. España no tiene solo esta cualidad, también lo hicieron bien en su presión ofensiva tras pérdida de balón contra Italia'', explicó Didier Deschamps sobre el duelo contra la 'Roja', en la rueda de prensa previa.

''¿Favoritos? Si ustedes quieren. No vamos a autoproclamarnos favoritos o no. Es un equipo joven (España), pero también tiene jugadores experimentados. Pero poco importan los jugadores, mantiene su calidad. Francia tiene ya una experiencia al más alto nivel, pero no te da garantías para mañana. Tendremos que poner todos los ingredientes para ir a buscar este título'', añadió el DT.

Baja para Francia

Adrien Rabiot, que dio positivo en un test de Covid-19, fue ''puesto en aislamiento'' y no podrá disputar la final contra España, anunció la Federación Francesa (FFF) esta mañana.

El mediocampista de la Juventus no viajará a Milán desde Turín, donde Francia jugó el jueves, y no podrá ser reemplazado, añadió la federación.

Rabiot, de 26 años, se sometió a un test, como el resto de sus compañeros, y dio positivo en los resultados obtenidos este sábado antes de partir hacia la región vecina de Lombardía. La FFF precisó que el resto de los jugadores dio negativo.

Horarios para ver la final de la Liga de Naciones

Honduras: 12:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Perú: 1:45 p.m.

Ecuador: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

Bolivia: 2:45 p.m.

Venezuela: 2:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Uruguay: 3:45 p.m.

Brasil: 3:45 p.m.

Chile: 3:45 p.m.

Estados Unidos (Florida): 2:45 p.m.

España: 08:45 p.m.

Francia: 08:45 p.m.

Transmisión para ver la final de la Liga de Naciones

En México, Honduras y el resto de Centramérica se podrá ver el encuentro a través de la señal de Sky Sports y Directv Sports. Además podrás seguir los incidentes del duelo por nuestra página Diez.hn.