La regla que dio validez al gol en offside de Mbappé: ''El que puso esta ley es porque nunca ha jugado''

Francia conquistó la Liga de Naciones tras vencer a España con un polémico tanto de Mbappé que significó el definitivo 2-1. El delantero marcó en fuera de juego tras un pase en profundidad de Theo y toca leer el reglamento con lupa para entender por qué el VAR concedió ese tanto.

Mbappé recibió en offside, pero el gesto que decide la validez es el mínimo toque que hace el defensor Eric García al intentar despejar la pelota.

El árbitro Anthony Taylor entiende que el español quiso jugar la pelota, no despejarla, y al tocarla, aunque no interfiere en su trayectoria, cree que se inicia una nueva jugada, por lo que la posición del francés ya es válida pese a salir más adelantado que los defensores.

Tanto Taylor, como los miembros que están tomando decisiones en el VAR, se agarran a la siguiente especificación de la International Board:

''Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una 'salvada' por parte de un adversario.

Una 'salvada' es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón, o intentar detener o desviarlo, cuando este va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos o los brazos (a menos que se trate del guardameta en su propia área penal)''.

La reacción de los protagonistas

Eric García explicó al término del partido que el silbante le dijo que tendría que haberse quedado parado para que la jugada hubiese sido invalidada. ''Tiran el balón a la espalda y yo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. El árbitro me dice que como la toco con el taco tengo intención de jugar el balón, me dice que me debería de apartar. Que ésta es la regla. Es una jugada que es fuera de juego claro en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar de ahí''.

''Todos los que jugamos al fútbol sabemos que es fuera de juego'', corroboró Oyarzabal, autor del gol de España. ''El que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no sabe lo que hay. Eric no quiere jugar, quiere despejar'', añadió.

''Nosotros hemos tirado la línea bien'', analizó Busquets. ''El árbitro dice que Eric ha hecho por jugar el balón y que a partir de ahí se borra el fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le intenta llegar a Mbappé, que se encuentra en posición antirreglamentaria. A nosotros no nos explican eso. Tienes que intentar jugar el balón y Eric no ha intentado jugar el balón. Ha intentado cortar, como cualquier defensa'', dijo el capitán.

Luis Enrique, por su parte, se mordió la lengua y se quedó con las ganas de decir claramente su opinión. ''Desde el banquillo se ve muy poco y me parece una posición clara de fuera de juego, pero me mantengo en mis trece de no hablar de nada de lo que no pueda controlar''.