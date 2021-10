Neymar y uno de los peores episodios de su vida: ''No podía mover los pies y me puse a llorar desesperadamente''

Neymar Jr. pudo haberle dicho adiós al fútbol durante el Mundial de Brasil 2014 cuando su selección enfrentó a Colombia y sufrió una fuerte lesión que lo apartó de la competencia.

Antes de encajar el escandaloso 7-1 contra Alemania, Brasil tuvo otro revés que significó solo el principio del triste final: Neymar quedaba lesionado y no volvería a competir en el Mundial.

El delantero sufrió, en los cuartos de final, la rotura de una de sus vértebras producto de un rodillazo del colombiano Camilo Zúñiga y tuvo que abandonar el torneo que se disputaba en su país.

En diálogo con DAZN Originals, Neymar relató las sensaciones de aquel momento. ''Fue uno de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, de jugar una semifinal, la final. Cuando me hice daño en la espalda, Marcelo intentó ayudarme a levantarme, pero no podía. Intentaba mover las piernas, pero no podía, no tenía fuerzas para levantarme'', recuerda.

La frustración del jugador fue sobre el final del partido: Zúñiga lo embistió de lleno en su columna y ya no pudo reponerse. Fue reemplazado por Henrique y vio el cierre del Mundial desde su casa, junto a su familia.

''Me llevaron a la enfermería. Quedaban dos minutos para acabar y, allí, en la enfermería del estadio, recuerdo que tenía la pierna doblada y los médicos me la estiraron. Sentí una descarga. No podía mover los pies. Y me puse a llorar desesperadamente'', cuenta.

El astro del PSG temió lo peor hasta que habló formalmente con su médico. ''Me examinaron y me dijo que tenía dos noticias, una buena y una mala. Le pedí que primero me diera la mala. 'Estás fuera del Mundial'. Ya llorando le pregunté por la buena. 'Si hubiera sido 2 centímetros al lado, no volverías a caminar', me dijo''.

Aquella lesión también tuvo un fuerte impacto en la familia del brasileño. ''El momento más impactante fue un día que me desperté en medio de la noche y vi a mi padre llorando a mares. Le pregunté por qué estaba llorando y me dijo: 'Daría la vida para que pudieras volver a jugar este Mundial, porque era tu sueño y el de esta familia'. Y ahí le dije: 'No, papá, cálmate, tendremos otras oportunidades de hacer realidad este sueño de jugar un Mundial y si Dios quiere, ganaremos'. Yo le decía que volvería a caminar y jugar al fútbol''.

Neymar busca su revancha en Qatar 2022 y la 'Canarinha' marcha con paso perfecto para conseguir ese boleto. Los de Tite son líderes de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos y aún no conocen la derrota.