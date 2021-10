Bombazo en la Premier: Sterling está dispuesto a salir del Manchester City y recibe la respuesta de Guardiola

Follow @billyvasquez_21

Raheem Sterling admitió el jueves que está abierto a dejar el Manchester City para obtener más minutos, incluso con destino a un club extranjero. El ariete inglés, de 26 años, apenas ha disputado dos encuentros como titular esta temporada en la Premier League.

Repasá la tabla de posiciones de la la Premier League

''Si hubiera la oportunidad de ir a otro sitio (para jugar más), estaría abierto a ello en este momento'', dijo Sterling en un diálogo sobre negocio deportivo organizado por el diario económico Financial Times.

''Como jugador inglés, todo lo que conozco es la Premier League y siempre he tenido algo dentro de que a lo mejor algún día me encantaría jugar en el extranjero y ver cómo me enfrento a ese desafío'', aseguró.

Con contrato hasta 2023, Sterling ha sido uno de los jugadores más determinantes en las últimas temporadas del City, actual campeón de la liga inglesa.

La respuesta de Guardiola

Tras esas declaraciones se pronunció su entrenador Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Burnley por la octava jornada del campeonato local, que regresa luego del parón de selecciones.

El polémico tatuaje que lleva Sterling en su pierna derecha

''No sabía que consideraba irse. Es nuestro jugador y espero que lo siga siendo. No puedo asegurar a nadie cuántos minutos van a jugar, todos tienen que hablar sobre el césped. No sólo Raheem sino todos ellos, como Mahrez o Cancelo, que también querían jugar más'', dijo el DT.

''Yo quiero que sean felices. Tienen que estar contentos de estar en el club, si no lo son deben tomar una decisión. No puedo asegurar que vayan a jugar siempre 90 minutos. Yo soy el que toma las decisiones en función de lo que es mejor para el club, no para los jugadores. No quiero ver futbolistas infelices, no es el fin del mundo. Hay muchos equipos, muchos entrenadores, muchas opciones. Llama al club y resuelve la situación. No hablo sólo de Raheem, hablo de cualquier situación'', apuntó Guardiola.

Sobre la renovación del delantero, el entrenador se limitó a decir que ''no estoy involucrado en las decisiones sobre sus contratos, eso es trabajo del club''.