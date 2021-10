Dani Alves suelta el bombazo y se ofrece al Barcelona: ''Si me necesitan, solo tienen que llamarme''

¿Bombazo en el Camp Nou? Dani Alves, lateral brasileño de 38 años, que actualmente se encuentra sin equipo, se ofreció al FC Barcelona mientras pasa sus días libres en la Ciudad Condal.

El experimentado jugador recientemente se desvinculó del Sao Paulo y está en Barcelona donde dialogó desde su casa con el diario catalán Sport. ''Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme'', respondió Alves al ser consultado sobre si el club necesita a un futbolista de su perfil.

''Yo sigo pensando que puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que tiene ahora'', añadió el defensor diestro.

Cabe recordar que Joan Laporta fue el presidente que lo llevó al conjunto azulgrana en la temporada 2008-09. ''Joan sabe todo lo que pienso de él y de todo lo que ha hecho para el Barça y para todos nosotros. No es ninguna novedad. Es explícito y siempre lo he declarado. Me alegro muchísimo de que esté al frente otra vez. Le dejaron un problema, pero si creo que hay alguien capacitado para solucionar esto es Joan. Ya lo hizo en otras ocasiones, pero ahora le pusieron el listón un poco más alto''.

Alves no oculta que le tiene un cariño inmenso a la entidad. ''Los que amamos la casa estamos dispuestos a ayudar de alguna forma para que el club recupere ese poderío, esa filosofía de conexión entre todos que enamoró a todo el mundo''.

Tras esas declaraciones, el periodista catalán Oriol Domenech confirmó que las intenciones del lateral es volver jugar en el Barça y retirarse allí. ''El dinero no sería un problema. Quiere volver sí o sí''. Por ahora en el club no han tomado ninguna decisión.

La idea de Alves pasa por estar activo en el mejor nivel posible para llegar a punto al Mundial de Qatar en noviembre de 2022.

El brasileño se fue del Barcelona en 2016 peleado con la directiva de Bartomeu, que según sus palabras, lo trató muy mal. Recaló en la Juventus y luego en el PSG, para más tarde regresar a Brasil. Ahora sin club sueña con volver a ponerse la camiseta azulgrana y el mercado de invierno está solo a dos meses.