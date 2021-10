Nuevo capítulo en el conflicto Cristiano Ronaldo-Solskjaer: el entrenador que pidió el portugués para el Manchester United

Pese a que el impacto goleador de Cristiano Ronaldo en el Manchester United está siendo positivo, el rumbo de los 'Red Devils' no ha sido el esperado en la liga inglesa.

Joven modelo filtra detalles de su noche con CR7

Actualmente, el equipo de Solskjaer marcha sexto en la tabla de posiciones, lejos de los primeros puestos, y el cargo del noruego comienza a estar en una situación comprometida.

Cristiano y el DT son viejos conocidos, pero la relación entre ambos ahora no sería la mejor. La primera bomba explotó el fin de semana, cuando The Sun filtró detalles del cortocircuito que mantuvo el luso con el entrenador producto de su suplencia en el 1-1 ante Everton en Old Trafford el pasado 2 de octubre.

''Estoy en condiciones de comenzar todos los partidos de la Premier League'', fue la frase que soltó CR7 durante su encontronazo con Solskjaer. Según una fuente del United, ''Ronaldo estaba extremadamente decepcionado por haber sido enviado al banquillo''. Tras lo sucedido contra Everton, el ariete participó con su selección de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

''Cristiano le dijo que le dirá cuando no está en condiciones de jugar y que quiere jugar en todos los partidos de liga. También le dijo que ha venido aquí para ganar trofeos y que el United necesita jugar con sus jugadores más importantes en todos los partidos'', añadió esta persona que trabaja dentro del club inglés.

Firmó con la Juventus por CR7 y ahora se queda solo

Aunque en la jornada siguiente contra el Liverpool, Cristiano fue de la partida y jugó todos los minutos (el sábado participó en la caída por 4-2 ante Leicester), la novela sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Según informó 'El Chiringuito', Ronaldo habló con la dirigencia del Manchester United y solicitó la contratación de Zinedine Zidane, quien se encuentra sin equipo tras su salida del Real Madrid.

Y es que la relación entre francés y portugués fue muy buena en el conjunto merengue, pues 'Zizou' consiguió explotar el talento goleador del delantero para conseguir el hito de las tres Champions seguidas.

Cristiano habría dado ese nombre a las altas esferas del equipo en caso de que la entidad no consiga levantar el vuelo con Solskjaer. Zidane, por su parte, podría estar a disposición y no vería con malos ojos dirigiar a un grande de Inglaterra que cuenta con dos dos jugadores que conoce a la perfección (el propio CR7 y Raphael Varane).