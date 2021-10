La contundente respuesta de Xavi Hernández sobre si quiere dirigir al FC Barcelona

Xavi Hernández, leyenda del FC Barcelona, ha dado una entrevista al portal "20 minutos" donde habló de todo un poco.

Uno de los temas principales fue si aún sueña con dirigir algún día al club de sus amores.

Hace unos días el nombre de Xavi Hernández sonó con fuerza ante una posible salida de Ronald Koeman, quien estaba siendo señalado por los malos resultados del club.

Xavi ha dejado claro que espera su oportunidad en el club azulgrana. “Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí”, dijo Xavi Hernández sobre su situación actual.

Xavi Hernández asegura que está disfrutando y mucho su carrera como director técnico.

“Durante mi tiempo en el FC Barcelona y con la selección, siempre traté de poner mi granito de arena para ayudar y mejorar a otros jugadores, y esto es algo que ahora estoy disfrutando mucho en mi nueva carrera como entrenador. Ya lo hice como capitán, pero ahora como entrenador, y me alegra ver la evolución de los jugadores locales y saber que estoy aportando mi granito de arena”.



Xavi Hernández lo ganó todo como jugador del Barcelona y ahora sueña hacer lo mismo como entrenador.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, de momento sigue confiando en el trabajo de Ronald Koeman, pero el margen de error sin duda es poco.

Xavi Hernández ha estado siempre en la lista de posibles candidatos del Barcelona con otros entrenadores como Antonio Conte, Pirlo y hasta Roberto Martínez.