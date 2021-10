Sale a luz el regaño de Cristiano a sus compañeros del Manchester ante Atalanta: "¿No les da vergüenza?"

Como nos tiene acostumbrados, Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente en el tramo crucial de un partido de UEFA Champions League para darle la victoria al Manchester United por 3-2 ante Atalanta en una categórica remontada el pasado miércoles.

Los diablos rojos se marcharon al descanso bofeteados tras encajar dos veces antes de la primera media hora del encuentro, comprometiendo su clasificación para la próxima etapa de la máxima competencia.

En el entretiempo, la charla que se dio en el vestuario del mítico Old Trafford cambió todo, pues fue allí donde el entrenador Olé Gunnar-Solskjaer fue apoyado por Cristiano en su discurso para levantar los ánimos del equipo y concretar la remontada.

De acuerdo con el diario inglés The Sun, CR7 fue el primeró en hablar frente al plantel a quienes regañó por su nefesta primera mitad. "Cristiano se dirigió a todo el equipo y les dijo que su presentación era inaceptable", dijo una fuente al medio británico.

"Èl les pregunto si no estaban avergonzados (por la perfomance) y dijo que esta no es la manera en como el Manchester United juega frente a sus propios fanáticos. Cristiano les dijo que necesitaban ganar el partido, y que si no lo hacían, podrían no clasificar a la siguiente ronda de la Champions League", citó el medio.

Posteriormente, el entrenador Solskjaer trató de animar a sus futbolistas diciéndoles que todavía podían ganar el partido si jugaban como equipo y anotaban rápido en el complemento y así fue.

Marcus Rashford descontó al 53', el Manchester se volcó al ataque lo que propició el empate al 75' por obra de su central y capitán Harry Maguire para que ocho minutos después Cristiano, tras un espléndido remate de cabeza, concretara la remontada roja en el 'Teatro de los sueños'.