La bomba de Ancelotti: "El problema de Hazard es que tiene un DT que ahora apuesta por otros jugadores"

Carlo Ancelotti no se guardó nada cuando se tocó el tema de Eden Hazard y su poca participación en el Real Madrid. El estratega italiano explicó en una respuesta severa que esto se debe a un gusto técnico de su parte.

De igual manera, Carletto informó que el galés Gareth Bale ya tiene la alta y podría ser de la partida mañana cuando enfrenteen en el Santiago Bernabéu al Osasuna. Las críticas sobre el clásico ante el Barcelona no se hicieron esperar y el DT respondió.

Recuperación de Bale

"Gareth Bale tiene el alta médica desde ayer y creo que dentro de una semana podrá entrenarse con el equipo. A lo mejor puede estar ante el Rayo Vallecano".



Dura visita del Osasuna



"Osasuna es un equipo bueno, que tiene una buena dinámica, que juega fútbol intenso, que defiende bien... Es peligroso en el área rival y la clasificación habla claro. Puede ser un partido complicado".

Críticas del Clásico

"Entiendo las críticas porque todo el mundo puede opinar. Yo dije que no habíamos jugado un partido espectacular, pero que hicimos un partido inteligente, que era lo que habíamos pedido".

Situación de Hazard



"Puede jugar en 4-3-3 por la izquierda o en 4-4-2 arriba o detrás del punto. Está listo para jugar, pero el problema es que hay un entrenador que está apostando por otros jugadores"



"No tiene eses estatus (de estrella) porque ha tenido muchas lesiones y poco a poco va a tener su mejor versión. Yo estoy seguro que esta temporada vamos a ver su mejor versión y que va a jugar más de lo que lo está haciendo ahora. Hazard lo tiene todo: calidad, motivación... Tiene que aguantar, lo que pasa es que a veces el entrenador prefiere a otros jugadores"



Vinicius



"El jugador está centrado. Es joven y en algunos momentos se desconcentra con la afición. Yo le digo que tiene que centrarse en el partido y no en lo de alrededor"



"Lo que menos trabajo es la motivación y el aspecto ofensivo, donde dejo mucho a la creatividad. Lo que destaca es la creatividad con el balón".



"Lo que más me gusta es que lo intenta todas las veces que puede, que lo hace con intensidad. Él, al margen de calidad, trabaja mucho. Tiene que mejorar sin balón, pero es humile y le gusta trabajar".

Rotaciones



"Las rotaciones se hace por distintos motivos. Por cansancio, estrategia... Lo evaluaré después"

Altercado a Koeman



"Es una falta de respeto por la persona, no por el entrenador. Koeman no es un entrenador, es una persona que trabaja como entrenador. No es un problema de fútbol, sino de la sociedad, de mala educación"