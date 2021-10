Casi hecho: Xavi Hernández será el nuevo entrenador del Barcelona; Sergi Barjuan, interino por los momentos

El técnico Ronald Koeman ha sido destituido como entrenador del Barcelona tras caer este miércoles 1-0 contra el Rayo Vallecano en la jornada 11 de la Liga de España, informó el club azulgrana.

"El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo", afirmó el club en un comunicado, precisando que el presidente Joan Laporta se lo ha comunicado al entrenador.

Ver: Así será el Barcelona del futuro; un 11 titular para 10 años

Ante esto, los nombres de posibles sustitutos están sonando con fuerza, pero Mundo Deportivo confirma que ya hay un elegido, se trata de Xavi Hernández.

"El excapitán barcelonista, entrenador del Al Sadd, ya ha accedido a coger el timón del equipo barcelonista, aunque hay que negociar su salida de Qatar", informa Mundo Deportivo.

"Es cuestión de horas el acuerdo, pero no es oficial y tras el rayo-Barça se mantenían vivas otras opciones, como el 'Muñeco' Gallardo", agrega el medio español.

Hace unas semanas salió a la luz el nombre de Xavi Hernández ante la posibilidad de que Koeman fuera despedido, pero Laporta quiso aguantar un tiempo más al DT holandés.

El propio Xavi dijo recientemente que para él es un gran deseo dirigir al Barcelona.

Mi idea es entrenar al Barcelona, nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño, no sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, si llega alguna oferta se evaluará", dijo Xavi la semana pasada en una entrevista para "20 minutos".

DT INTERINO

Mientras se llega a un acuerdo con Xavi Hernández, en el Barcelona no se puede detener y deben entrenar este jueves para preparar los siguientes partidos.



Sergi Barjuan, entrenador del Barcelona B, dirigirá al primer equipo mientras se cierre el fichaje de Xavi.

Para esto, Laporta habría tomado la decisión de poner un entrenador interino, se trata de Sergi Barjuan, entrenador del Barcelona B.

Además: Los otros candidatos para llegar al banquillo del Barcelona

Hay tres partidos para el Barcelona antes del próximo parón FIFA: Alavés en el Camp Nou; Dinamo Kiev en Kiev; y contra el Celta en Vigo.