Ancelotti abre la puerta de salida a Hazard en el Real Madrid: "Si un jugador quiere salir, va a salir"

El Real Madrid (segundo en España) visita al Elche (16º) este sábado (6:00 am) en el partido que abrirá la duodécima fecha de la Liga española.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, brindó la respectiva conferencia de prensa y sorprendió con unas declaraciones en referencia a Eden Hazard, quien ha perdido protagonismo en el club ante el gran momento de Vinicius.

¿Dejaría salir a un jugador que no esté jugando como mucho, como es el caso de Hazard, si se lo pide? Fue una de las preguntas que lanzaron a Ancelotii en la previa del partido ante el Elche.

"Nunca en mi carrera como entrenador he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse. En mi opinión personal no hay duda en esto. Si un jugador quiere salir, va a salir. No hay mucha duda en esto...", fueron las contundentes palabras de Ancelotti.

Por otra parte, el extremo brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior, seguirá jugando de titular "hasta que descanse o no mantenga este nivel" de sus últimos partidos, confirmó este viernes en conferencia de prensa el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Preguntado sobre la carga de minutos que pesa sobre el jugador brasileño de 21 años en este inicio de temporada -con trece partidos (7 goles) entre todas las competiciones- en la que es uno de los puntales del conjunto blanco, Ancelotti afirmó estar "satisfecho con él y con sus partidos", mientras que confirmó que Vini "seguirá salvo que descanse o no mantenga su nivel de rendimiento".



"Vini está bien, es muy joven, recupera mejor que otros en el aspecto físico", explicó Ancelotti.

El veterano técnico italiano fue cuestionado asimismo por la posibilidad de que Xavi Hernández tome las riendas del FC Barcelona. "Lo conozco muy bien como jugador, le deseo lo mejor como entrenador", despejó Ancelotti.

