¿Responderá Cristiano? El dardo de Rooney a las figuras del Manchester United y que no gustará al portugués

Manchester United sufrió una humillante derrota el pasado domingo, en su estadio, frente al Liverpool (0-5), lo que expuso la grave crisis que atraviesa el club. En ese contexto, el histórico Wayne Rooney disparó contra las figuras del equipo, entre ellas Cristiano Ronaldo, de tener una actitud inaceptable.

El exdelantero inglés y máximo goleador en la historia del United (253) afirmó que varios futbolistas están evadiendo sus responsabilidades en el campo y no están sintiendo lo que realmente supone haber perdido el clásico de la Premier League ante los Reds.

''Hay mucha exigencia en ese club, mucha presión y veo demasiados jugadores que no están dispuestos a correr, no están dispuestos a defender, no están dispuestos a arriesgar todo por ese club. Y eso no es aceptable. Hay una gran responsabilidad en esos jugadores. Son jugadores internacionales de clase mundial, y un club como el Manchester United necesita más. Esos jugadores necesitan estar dolidos, necesitan sentir eso, cuando pierdes partidos, cuánto te duele'', dijo Rooney en declaraciones que recoge The Sun.

El técnico Solskjaer está en la cuerda floja y en Old Trafford definirán su futuro, empezando con el duelo contra el Tottenham de es este fin de semana. Para Wayne la directiva tendrá que tener un plan listo por si despiden al noruego pronto.

''Cualquiera que sea la decisión que tomen, sentirán que es la correcta. Lo que sé es que no puedes simplemente inclinarte ante lo que la gente quiere. Habrá un plan en marcha, ya sea con Ole (Solskjaer) o sin él. Saldrán y hablarán sobre eso o tomarán decisiones en el momento adecuado, estoy seguro. El United está atravesando un período difícil. Todos pueden ver que hay presión sobre Ole, pero sé que es un luchador y seguirá haciendo las cosas correctas, tratando de sacar más provecho de esos jugadores'', analizó.

Rooney quedó sorprendido por el resultado ante Liverpool, pero hizo su propia interpretación sobre una de las peores derrotas del United en su propio estadio. ''No fue fácil de ver. El Liverpool es un equipo fantástico, similar al United en jugadores de clase mundial. La única diferencia es que están trabajando sin balón'', cerró.