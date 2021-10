Ibrahimovic dispara a Messi y PSG: "¿Es mejor el equipo ahora que el de mi tiempo? No, nosotros eramos un equipo"

¿Es mejor el PSG de Zlatan Ibrahimovic que el de Messi? La estrella sueca, uno de los máximos ídolo del club parisino, sostuvo una charla con el medio Téléfoot a quien dio sus impresiones sobre lo realizado por la institución gala en la actualidad.

Mbappé, Neymar y Messi no terminan de cuajar en la transcurrente temporada, han sacado triunfos sufridos en los últimos ante rivales sumamente inferiores, esto sin la brillantez del astro argentino que en seis partidos de Ligue 1 no ha enterrado el balón a las redes. Sin embargo, Ibra destaca la llegada de Leo al club.

VER: ¡Di María se viste de 'Ángel' y concreta remontada agónica del PSG ante Lille!



"PSG es un buen desafío para Messi. Va a intentar algo nuevo después de mucho tiempo en el Barcelona y llega a un club muy ambicioso que quiere ganar y que todavía está en forma de ascenso", apuntó Ibrahimovic.

La junta de estrellas y egos hace cuestionar la unión del PSG como equipo, que, según Zlatan, no es superior que al de su tiempo en 2012 al 2016.



"¿Encuentro hoy el equipo más fuerte que el de mi tiempo? No, porque éramos un equipo. Hoy no es un equipo. No digo que no sea fuerte, pero sí menos bueno que el nuestro en ese momento", comentó la estrella sueca del AC Milan.

Ibrahimovic fue de los primeros galácticos que arribaron al Parque de los Príncipes. Con él, empezó la dinastía parisina y es uno de los mejores equipos del mundo. Sin su presencia, todo sería diferente, según comenta el delantero.

"Cuando se compró el PSG, fui uno de los primeros en fichar. Y estoy muy orgulloso. Sin mí, el PSG no sería lo que es ahora. Algunas personas piensan que vine por el dinero, la ciudad, la vida. No. Yo llegué y todo cambió", concluyó Zlatan.