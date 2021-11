Barcelona recibe duro mensaje del Al-Sadd tras viajar a Qatar para cerrar el fichaje de Xavi

Una expedición del FC Barcelona viajó esta mañana a Doha, Qatar, para intentar la contratación de Xavi Hernández, entrenador del Al-Sadd y el gran favorito de la entidad azulgrana para tomar el cargo tras el despido de Ronald Koeman.

Sin embargo, el club catarí no está dispuesto a dejar salir a su DT. A través de sus dirigentes, el Al-Sadd dejó las cosas claras y reconfirma que Xavi aún tiene contrato vigente.

''La posición del club es clara desde el principio: estamos comprometidos a mantener a nuestro entrenador Xavi con nosotros y no podemos permitir que se vaya en este momento delicado de la temporada'', expresó el CEO del Al-Saad, Turki Al-Ali.

Las declaraciones son un duro golpe para el Barcelona que estaba convencido que las conversaciones con el equipo asiático iban por buen camino y podrían resolverse sin mayores problemas.

La prensa española asegura que el Barça tiene un acuerdo verbal con Xavi que falta por rubricar y solo queda que los dos clubes puedan llegar a un acuerdo que parece cumplicado.

Rafa Yuste, vicepresidente deportivo, y Mateu Alemany, director deportivo, fueron los dirigentes del Barcelona que viajaron a Qatar después de regresar de madrugada de Kiev. Arturo Canales y Fernando Solanas, representantes de Xavi, también viajaron. Los cuatro mantuvieron un primer contacto en el estadio donde el Al-Sadd se juega sus opciones de ser campeón.

El que no viajó fue el presidente Laporta, quien decidió quedarse en Barcelona a pesar de que el jeque pretendía que viajara para reunirse con él y cerrar las negociaciones. Su ausencia no ha gustado en Doha y está complicando que las conversaciones no lleguen al puerto deseado.