Luis Enrique lo deja fuera de la convocatoria y lo lamenta: ''Es la vez que más injusto he sido con un jugador''

Luis Enrique brindó la convocatoria de España para los partidos decisivos de la próxima semana ante Grecia y Suecia por las Eliminatorias de Qatar 2022. En la lista aparecen novedades como la vuelta de Ansu Fati y Dani Carvajal. Además llamó a Brahim Díaz, pero dejó por fuera a Marcos Alonso, lateral zurdo del Chelsea, y lamentó haber tomado esa decisión.

Marcos Alonso

''Es la posición que más me ha costado, evidentemente por el rendimiento de Marcos Alonso. Se lo ha ganado, es más, podría haber vendido a la convocatoria y ser titular en los dos partidos sin ninguna duda. Tengo que reconocer que es la vez que más injusto creo que he sido con un jugador, por lo que hizo en estos últimos dos partidos merecía estar aquí. Pero pequeños detalles me hacen pensar que tanto José como Jordi nos van a ayudar mucho en estos dos partidos''.

Aviso para los demás jugadores

''A mí me gusta tener ese problema, ojalá tuviera ese problema en las demás posiciones. Esto invita a que los que vienen y son los habituales, tanto Jordi como José, a que no se pueden dormir, porque no solo Marcos, sino algunos compañeros más han podido venir a ayudarnos en esa posición. A mí me gusta esa sensación que quiero que tenga el jugador de competencia y de que me duermo dos segundos y me pasa el tren''.

Brahim Díaz

''Domina las dos piernas con maestría, diría que es de esos pocos jugadores que le pega con la derecha y piensas que es su pierna natural y le pega con la izquierda y sucede lo mismo. Es un jugador que está capacitado para jugar entre las líneas, que tiene gol, que tiene llegada, que tiene último pase, que tiene fantasía y que trabajaremos para que mejore su faceta defensiva porque sino no tendría sitio en la selección''.

La vuelta de Ansu Fati

''Es un caso especial, es un jugador que llevaba muchos meses apartado de los terrenos. No vamos a correr riesgos con ningún jugador, pero evidentemente los futbolistas tienen que aceptar que las sesiones forman parte de la carrera profesional de todos ellos. Vamos a cuidar a todos los jugadores especialmente a Ansu Fati''.

Su futuro en la selección

''Hablaré de mi futuro tras el Mundial de Qatar, estoy a gusto, encantado, pero me interesa el presente y no el futuro''.

Partidos contra Gercia y Suecia

''No tengo ninguna duda en los jugadores. Hay presión en todo. Necesitamos ganar los dos partidos, dependemos de nosotros. Grecia nos costó en el primer partido. A Suecia los conocemos de las últimas competiciones y nos ha costado doblegar. Merecimos ganar en Suecia (ida) y ahora tenemos la oportunidad de volver a un Mundial''.

Suecia convocó a Ibrahimovic

''Me sorprende la presencia de Ibrahimovic por su edad, pero no deja de ser un refuerzo para su país e intentaremos frenarle colectivamente''.

Apoyo de la afición es clave

''El futbol sin afición es menos fútbol, para nosotros es muy interesante. Espero que el césped en La Cartuja sea el mejor posible, que nos permita hacer nuestro mejor fútbol. Con la afición volcada y ayudándonos en los momentos difíciles, la afición va a tener que ser importante cuando las cosas no salgan. Va a ser un partido bonito''.

Posible llegada de Xavi al Barcelona

''Xavi ha estado en ese vestuario más que yo, casi que él me de los consejos a mí''.