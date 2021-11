La exfigura del Barcelona que se ofreció al PSG para jugar con puras estrellas: ''Pueden llamarme mañana''

El PSG se ha convertido en uno de los equipos más poderosos de los últimos tiempos. Con la llegada de Leo Messi para conformar junto a Neymar y Mbappé la mejor ofensiva de todas, otros jugadores se ilusionan con la posibilidad de unirse a ese plantel.

Es el caso de Ivan Rakitic, que luego de rechazar en un par de ocasiones las ofertas del conjunto francés, reveló que ahora estaría dispuesto a formar parte de esa plantilla que dirige Mauricio Pochettino.

''Me encantaría. Si les falta un centrocampista puede llamarme Nasser o Leonardo mañana'', dijo entre risas el capitán del Sevilla en diálogo con Bein Sports, tras ser consultado por el frustrado intento del club parisino de hacerse con sus servicios en el pasado.

Ya con un tono más serio, Rakitic dijo por qué no se fue al PSG. ''El fichaje no se dio en su momento por diferentes circunstancias. A mi me hubiera encantado poder jugar en el PSG, pero al final me quedé más tiempo en Barcelona''.

Asimismo reconoció el presente del equipo galo. ''Lo que ha hecho en los últimos años el PSG merece mi mayor respeto. Me saco el sombrero con el presidente, con Leonardo (director deportivo) y ahora su entrenador (Pochettino). Es un club que ha crecido muchísimo. Ahora tienen una gran presión y no tienen que dejarse llevar''.

Sobre el 'Mosquito' Dembélé

Rakitic fue jugador del Barcelona desde el 2014 hasta que fue separado por decisión de Ronald Koeman, entrenador que echó a varios futbolistas como Suárez y Vidal. Su último año como azulgrana fue muy difícil porque perdió la titularidad y casi todos los partidos los miraba como suplente.

El croata, que regresó al Sevilla por solo 1,5 millones de euros más nueve en variables, consideró que Ousmane Dembélé es uno de los mejores futbolistas del mundo pese a que ha jugado poco debido a las lesiones.

''Tiene cualidades que muy pocos jugadores tienen. Claramente puede marcar la diferencia para el Barcelona. Le ruego a Dios que no se lesione más y que encuentre el ritmo. Lo vimos la temporada pasada cuando estaba en lo más alto, el Barça se hizo muy fuerte. Es del calibre de un Neymar o jugadores de ese estilo, le encanta el uno contra uno, es muy decisivo'', explicó Rakitic.