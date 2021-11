¡Sorpresa! Cristiano Ronaldo pediría su salida del Manchester United si no clasifican a la próxima Champions League

La temporada del Manchester United no está siendo para nada buena, a pesar de los grandes fichajes que hicieron, los "Diablos Rojos" se ubican en sexta posición en la Premier League.

Sale a la luz la lista negra de Xavi Hernández en Barcelona: 13 cracks se marcharían



Las derrotas contra Liverpool (5-0) y City (2-0) han calado hondo y según publicó este martes el diario el "Express" Cristiano Ronaldo no aceptaría jugar la Europa League la próxima temporada.



El portugués es de Champions y se marcharía si no clasifican: "No está descartado que pida salir a final de la presente temporada si el United se encuentra atrapado en la segunda competición europea de clubes".





CR7 generó mucho impacto desde su llegada, pero el mal momento lo haría pensar su futuro inmediato, a menos que cambie todo de cara a final de temporada con Solskjaer o sin el noruego.

Las 10 reglas de Xavi Hernández en Barcelona: Mano dura a fiesteros e indisciplinados



"Yo creo que vería la Europa League como una mancha en su currículum. No sé si en la historia del fútbol ha habido alguien más decisivo que él. Siempre está pensando en pequeños porcentajes, pequeños detalles, porque sabe que en el final de su carrera es lo que más tiene que cuidar. Su mentalidad es inigualable", dijo su ex compañero sobre CR7 en una entrevista con The Athletic.