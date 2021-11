"Leí que Qatar aplica la pena de muerte a la gente gay, eso me aterra y me hace no querer ir al Mundial"

Josh Cavallo se convirtió en el primer futbolista activo en declarse abiertamente homosexual, algo por lo que ha sido reconocido mundialmente por su valor para confesarlo.

Él es un lateral que juega para la selección de Australia, y, aunque su sueña es disputar el Mundial, admitió que le aterra viajar a Qatar, esto por el estricto regimen que tienen contra las personas gays.

VER: ¿Quién es Josh Cavallo, el primer futbolista en activo en confesar que es gay?

"Leí algo sobre que Qatar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí", dijo Cavallo en diálogo con el podcast Guardian's Today in Focus.

El jugador ha tenido paso por la selección Sub-20 australiana, cuya escuadra mayor es segunda en el Grupo B de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Josh no ocultó miedo sobre ir al Mundial que se disputará en noviembre y diciembre del 2022.



"Esto me entristece, al final el Mundial es en Qatar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional", siguió contando Cavallo.

Perteneciente al Adelaide United de su país, Josh confesó que su revelación al mundo le hizo saber que también hay otros jugadores que pasan por su misma situación, algo que le conmueve.

"Hay gente que me ha hablado confidencialmente para decirme que estaban en la misma situación, y también son futbolistas profesionales. Y mira, es algo a lo que no puedes apresurarte. Tú quieres ser tú mismo, al final yo no era feliz y ahora mírame, soy el más feliz del mundo", cerró.