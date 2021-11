Sin perderla de vista: la reacción de Leo Messi tras quedarse a solas con la Copa del Mundo

La cadena deportiva Bein Sports realizó una producción de cara al próximo Mundial donde varias figuras del fútbol aparecen a solas con la tan anseada Copa del Mundo.

Futbolista decidió dejar el PSG por el fichaje de Messi

Uno de los grandes protagonistas es Leo Messi. El astro argentino fue grabado junto al trofeo más preciado y su reacción no deja dudas de que peleará por conseguirlo.

El '10' argentino es el primer futbolista que aparece en el video que promociona el programa ''Recuerdos y Sueños'' que lanzarán a partir del seguiente domingo.

En las imágenes se puede obersevar a Messi maravillado por la Copa del Mundo y dice: ''La más especial''.

Los otros futbolistas que participaron fueron Ángel Di María, Gianluigi Donnarumma, Marcos Verratti, Kylian Mbappé y Sergio Ramos.

Xavi recuerda a Messi en su vuelta al FC Barcelona

Cabe recordar que el próximo Mundial se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022 en Qatar.

Malestar en el PSG

Messi fue convocado por la Albiceleste para los encuentros del viernes contra Uruguay y el martes frente a Brasil. El delantero no se encuentra en las mejores condiciones, pero en Argentina adelantero que ante los charrúas será titular.

Esta decisión ha provocado el malestar del PSG. ''No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA'', explicó Leonardo.