Donnarumma confiesa su incomodidad en el PSG por Keylor Navas: "Personalmente me molesta"

El PSG tiene a dos de los mejores porteros del mundo peleando por el puesto de titular en su escuadra, algo que mantiene al ambiente fútbol al pendiente, pues Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma no ocultan que existe una rivalidad entre ambos.

Esta es enteramente futbolística, pues el tico multicampeón de Champions, que llegó hace dos temporadas a París, es el habitual titular, siendo estelar en ocho partidos de liga y dos de la Liga de Campeones, igual que el campeón de la Eurocopa, que ha disputado hasta el momento cinco encuentros del campeonato francés.

Los grandes partidos de la temporada, como ante el Manchester City o los mejores duelos en Francia frente a Lille o Marsella, los ha jugado Donnarumma, quien confesó no se sentir comodo compitiendo por el puesto permanente en la portería del super-equipo galo.

El italiano de 22 años reconoció este sábado en una charla con TNT Sports que su situación en su PSG no es fácil, pues desde su debut con 17 años en el AC Milán siempre fue el número 1, aunque esto no es algo que le complique para realizar buenas presentaciones cuando ve actividad con el equipo de Mauricio Pochettino.





Sobre su competencia con Keylor, Donnarumma dijo: “No interfiere con mi desempeño, pero personalmente me molesta porque no es fácil. Como dijiste, siempre fui titular y a veces me duele estar en el banquillo. Pero estoy tranquilo y seguro que la situación se resolverá", comentó el mejor jugador de la pasada Eurocopa.

En septiembre, tras su arribo al PSG, el italiano habló tras que surgieran rumores que no estaba feliz en su nuevo club por la situación con Keylor, a lo que contestó:



"La gente hablaba en las redes sociales de mi salida del PSG porque Navas juega de titular. Me reí mientras leía en las redes sociales. ¡Está lleno de noticias falsas! Estoy totalmente contento en el PSG, no importa lo que hablen, el club me apoya. Nunca me iría del PSG porque Navas sea titular''.