Rafa Márquez se destapa y revela todo sobre la discusión que tuvo con Messi: Pep Guardiola tuvo que intervenir  

Decir Rafa Márquez es tener en mente a uno de los mejores defensores de la historia del fútbol de México, todo por la brillante carrera que hizo en el FC Barcelona.



En esa institución compartió vestuario con Lionel Messi y contó en una entrevista con TUDN la discusión que tuvo con el argentino y cómo Pep Guardiola tuvo que intervenir.



"Le daban la pelota (a Messi) y empezaba a burlar a uno y a otro, llegaba a la portería y no hacía gol, entonces ya sabes que a mí no me gusta perder ni en las canicas, regañé a Leo porque no pasaba la pelota y no anotaba, se enfadó, empezamos a discutir, Pep entra y calla a Leo, y la bronca se acabó", contó Márquez.





De igual forma habló de otros temas como Ricardo La Volpe, pero no fue el mejor que tuvo, así definió a Pe Guardiola y lo que dijo de los otros que lo dirigieron.



"Me tocaron muy buenos entrenadores, desde Ricardo La Volpe, Deschamps, Guardiola, es difícil, pero si tuviera que escoger a uno sería Guardiola, es perfeccionista, cómo plantea los partidos, cómo trabajo el día a día, trabaja demasiado".

Rafa Márquez ganó todo con el FC Barcelona y formó una gran dupla en la central con Carles Puyol, ambos dos grandes históricos de la institución culé.