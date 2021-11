Dani Alves pasa la revisión médica y tendrá el sueldo más bajo en el Barcelona: ''Aún estoy en shock...''

Dani Alves regresó al FC Barcelona luego de cinco temporadas y puso todas las facilidades para llevar a cabo la operación. El lateral brasileño estaba sin equipo, tenía ganas de volver al club donde se consagró y aceptó tener el salario fijo más bajo de la primera plantilla.

El presidente Laporta ha tenido muy en cuenta la situación económica del equipo con los nuevos fichajes. Eric Garcia, Memphis y Agüero aceptaron propuestas a la baja del Barça, donde las variables tienen un papel clave.

Alves se lo ha puesto, en este sentido, muy fácil a la entidad azulgrana. El futbolista deseaba firmar por un año natural, con vistas al Mundial de Qatar, pero finalmente aceptó firmar hasta el mes de junio. Llegado el momento, el Barcelona podrá decidir la continuidad o no del brasileño.

Alves tendrá el sueldo más bajo del primer plantel, pero con la opción de un cambio sustancial si logra los objetivo marcados. En este caso se trata de variables, algunas vinculadas a títulos, mucho más difíciles de asumir que en la etapa de Bartomeu.

El brasileño ha pasado esta misma mañana la revisión médica y se espera que el miércoles sea presentado, aunque no podrá jugar hasta el mes de enero. Hasta entonces tratará de coger la mejor forma estando en la dinámica de los entrenamientos que dirige Xavi.

Las palabras de Dani Alves

''Aún estoy en shock. He estado mucho tiempo intentando volver. Es un privilegio regresar, intentaremos rescatar al Barça que todos conocemos. Estamos en un proceso, pero hay que acelerarlo porque somos el Barça y no hay margen para equivocarse ni cometer errores'', dijo Alves tras la revisión médica.

''Estoy ante un reto increíble, de los que más me fascinan. Reconstruir, luchar, sudar... defender la camiseta. Hay dos camisetas que cuando me las pongo me siento como un superhéroe: la de Brasil y la del Barça. Espero contagiar a mis compañeros de todo eso'', añadió.

''Los momentos más lindos del fútbol los he vivido en el Barça. Era inevitable que volviera. La grata sorpresa es hacerlo como jugador, pero sino habría vuelto de otra forma'', cerró.