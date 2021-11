Joan Laporta no descarta el regreso de Messi e Iniesta al Barcelona como futbolistas

El defensa brasileño Dani Alves fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo del FC Barcelona y en este evento, el presidente del club, Joan Laporta, fue consultado sobre la posibilidad de traer en un futuro cercano a otras leyendas del equipo.

Específicamente a Joan le preguntaron sobre un hipotético regreso de Iniesta o Messi y no ha querido cerrar la puerta a los que fueron capitanes del primer equipo blaugrana en una época gloriosa: "No lo descarto. Es algo que ha sucedido con Dani. Hoy es con Dani, mañana será con otros. Me hablas de dos jugadores que son espectaculares, Leo o Iniesta".

"Yo no puedo predecir el futuro. Todavía están jugando, han hecho grande al club, los recordaremos siempre, los tenemos siempre presentes, pero en estos momentos tienen contrato en vigor con otros clubes. Entiendo que se ha de respetar. Pero bueno, en la vida nunca se sabe", explicó.

Además del presidente Laporta, en la conferencia de prensa estuvo presente Mateu Alemany, director de deportes del Barca, explicó el problema del club para inscribir nuevos futbolistas sino hay una rebaja de salarios, "a día de hoy podemos inscribir a Xavi y al cuerpo técnico. No nos sobra nada. Habrá que ver para enero si podemos tener más Fair Play y si eso cuadra con las decisiones deportivas. Hay un mes y medio, estamos trabajando en diferentes situaciones. A día de hoy no existe esa posibilidad, pero a día 1 de enero veremos".