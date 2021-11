Ancelotti anuncia baja y se pronuncia sobre Xavi: "Aportará cosas nuevas al Barcelona, espero que sea pronto"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó en la rueda de prensa previo al partido por la jornada 14 de la liga española ante Granada, que no volverán a contar con la estrella belga Eden Hazard por lesión.

"Es baja por una gastroenteritis, no es covid. Me molestaría que estuviera contento con su situación y él no lo está. Su situación es la de un jugador que no juega mucho", comentó.

De igual manera, se manifestó sobre el tema de Gareth Bale, que viene con molestias del parón internacional con Gales y no fue convocado para el entrante partido. También aclaró que no han ocurrido encontronazos con el 'Expresso de Cardiff'.

"Hay que respetar su carácter, no es verdad que haya enfrentamientos con él. Al revés. Queremos recuperar a Bale. Él quiere jugar para el Real Madrid. Es lo que yo veo. Sabe que para jugar con Gales tiene que jugar con nosotros", dijo.

Y agregó: "La situación era clara. Tenía el alta. Pensaron que podía jugar, puede que la evaluación no fuera tan correcta. Queremos recuperarlo. Es importante para nosotros".

El calendario para los futbolistas está cargado de partidos entre fechas internacionales y competencias con sus clubes. Esto dijo Ancelotti al respecto:

"No es la primera vez que se juntan muchos partidos. No sé si es un sinsentido, sí sé que es demasiado, tiene que cambiar., la dinámica actual no es la buena. Espero que cambie para con sentido, no al revés, esto tiene que cambiar. No sé si la Superliga es la solución, pero algo hay que hacer. Estamos habituados a esto, ahora viene un periodo importante e interesante. El equipo está listo", declaró.

Carletto también se manifestó sobre la llegada de Xavi Hernández al Barcelona, del cual espera un cambio: "Lo veré, será un partido interesante. Xavi aportará cosas nuevas y me gustaría descubrirlas más pronto que tarde, porque es un rival directo. Vamos a tener que luchar con el Barcelona hasta el final", concluyó.