Plaga en el Bayern Múnich: jugadores que decidieron no vacunarse, dan positivo al covid-19 y son castigados

Cuatro jugadores del Bayern Múnich no vacunados contra el covid-19 fueron puestos en cuarentena, uniéndose a Joshua Kimmich, ya puesto en aislamiento el viernes, anunció este domingo el club bávaro.

"Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting y Michael Cuisance fueron puestos en cuarentena de acuerdo con las autoridades sanitarias. Ellos estuvieron en contacto con una persona del entorno del Bayern que dio positivo por coronavirus", indicó el Bayern en un comunicado publicado en su página de internet, dos días antes del duelo ante el Dinamo de Kiev en la Champions League.



Este anuncio se produce unas horas después de que la revista alemana Bild am Sonntag revelase que los dirigentes bávaros habrían decidido reducir el salario a los jugadores no vacunados contra el covid-19 y que sean puestos en aislamiento.