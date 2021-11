Desgarrador testimonio: ''Maradona abusó de mí mientras mi mamá lloraba del otro lado de la puerta''

Mavys Álvarez, la exnovia cubana del difunto Diego Armando Maradona a inicios del 2000, brindó un duro testimonio a Infobae en donde asegura que el astro argentino abuso de ella. La mujer cuenta que todo sucedió cuando solo tenía 17 años y que la relación con el exfutbolista fue lo peor que le ocurrió en su vida.

Mavys Álvarez destapa que Maradona la llevó a los drogas

''Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación'', cuenta una Mavys Álvarez que no puede contenar las lágrimas por recordar ese terrible episodio. ''Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí'', añade.

Y continúa: ''Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir. No me dejaba gritar. No podía. Me decía: 'callate la boca, callate la boca'. Lo decía bajo. Y no podía... no podía. Estaba limitada en todo, no podía hacer nada. No podía salir del hotel. Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no. No salía de mi habitación. Tenía seguridad, pero no para poder moverme con libertad sino para no moverme''.

Además, Mavys dejó claro que estos episodios violentos se repetían muchas veces. ''Un día llamó Claudia (su esposa). Él estaba dormido. Me dice: '¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono!'. Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: '¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!'. Amenazándome con que me podía matar. Fue violento en muchas ocasiones''.

''Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y, sin querer, le di un golpe en la nariz con la espalda. Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso bien violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el auto, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro'', relata.

El tema de las drogas y el acohol

Pero el control no acababa ahí, ya que Maradona la habría obligado a operarse el pecho para aumentar su tamaño. ''Él insistió en que le gustaría mucho que yo me operara los senos, que por favor, que me iba a ver mejor. Al final accedí porque ya me había sacado la fecha de la cirugía y no me quedó otra''.

Asimismo, Álvarez revela que fue el argentino quien la obligó a consumir sustancias estupefacientes. ''Él me fue metiendo en su mundo de la adicción. A mí no me interesaban las drogas, no fumaba, no me drogaba, no tomaba. Poco a poco me introdujo en el alcohol. Después insistió en que consumiera. Me gritaba. Me insultaba. Me decía que por qué razón no probaba, que eso realmente me iba a ayudar y que él quería que yo aguantara con él toda la madrugada. Y bueno... al final tanto insistió que la probé''.

El desgarrador testimonio de la cubana termina en que pensó en suicidarse por todas las malas experiencias que estaba atravesando al lado del campeón del mundo y envió un mensaje para las hijas del 'Pelusa'.

''Temí por mi vida. Incluso pensé en quitarme la vida en varias ocasiones''. ''Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví. Ojala no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Es fuerte, entiendo eso. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa'', cerró.