Vinicius cuenta todo: ¿Estuvo cerca de ir a Barcelona? ¿Le preocupa ser de los peor pagados?

En una amplia entrevista para "El Larguero", Vinicius habló de todo un poco. El jugador del Real Madrid reveló qué ha sido clave para mostrar el nivel que tiene y también dijo la verdad sobre si estuvo a punto de ir al Barcelona.

Vinicius ha sido importante esta temporada para el Real Madrid con sus goles y asistencias. Acá te dejamos la entrevista completa:

En su mejora, ¿es clave Ancelotti?

No sólo Ancelotti. Han sido todos: Solari, Zidane y ahora Carlo. Con él tengo más confianza, más minutos, más tiempo para hacer las cosas bien. Tres años entrenando mucho y teniendo muchos minutos me ha ayudado bastante también. Ahora Ancelotti ha llegado y me ha dado la confianza que necesito.

Ver: El costoso regalo de Mourinho a una joya de la Roma; cumplió su promesa

¿Esa confianza era clave para usted?

Claro. Eso es importante para todos los jugadores, pero creo que ahora también estoy más preparado para esto. Antes no sé si lo estaba, pero ahora lo estoy. Me he preparado para estar a tope y seguir ayudando al equipo durante mucho tiempo y muchas temporadas.

¿Y en qué lo ha notado?

Ahora tengo 21 años, antes tenía menos (risas). He llegado de Brasil con 18 años, apenas había jugado un año en el primer equipo y llegué al Real Madrid, al mejor equipo del mundo y con muchos jugadores grandes, y llegué para aprender. He aprendido estos años y seguiré aprendiendo todos los días.

Es su cuarta temporada. Ya se sentirá un veterano…

No, no, no (risas). Ahora estoy más preparado técnica y psicológicamente. Con la confianza de todos voy a estar siempre mejor.

Y ahora se ve que se entiende mejor con Benzema.

Ahora estamos jugando bastante más tiempo juntos. Ya sabemos qué va a hacer el otro. Karim es un grandísimo jugador, me encanta jugar con él, siempre me ayuda, quiero seguir jugando con él para hacer una gran temporada.

¿Debe ganar el Balón de Oro?

Ojalá que Karim pueda ganar.

Pedri ha ganado el Golden Boy. ¿A usted estos premios le importan?

Claro que son importantes para los jugadores. Te dan confianza. Pero creo que el trabajo en equipo y los títulos del equipo son más importantes que los individuales.

¿Pedri lo merece?

Creo que sí. Ha jugado muy bien la temporada pasada, y muchos partidos. Ha jugado en la Selección, en el Barça, en la Selección Olímpica... y ha hecho muy buena temporada. Creo que es merecido.

Usted sueña con el Balón de Oro, algún día.

Claro que todos los jugadores sueñan con ser Balón de Oro algún día. Yo sigo trabajando, tengo mucho tiempo en el fútbol para hacer muchas cosas, para dar mi mejor versión y para estar bien conmigo mismo, que es lo más importante.

¿Cómo vivía las críticas y bromas cuando fallaba ocasiones claras?

Lo vivía como lo vivo ahora. Muy tranquilo, siempre centrado. Las personas del club y de casa me dicen que saben lo que hago todos los días para ayudar al equipo. No me creo que soy el mejor jugador ahora ni antes creía que era el peor. Siempre estoy en la línea de mejorar y estar bien conmigo mismo.

Además: La tabla de posiciones de la Liga de España

¿Su peor momento fue aquella lesión en 2019?

Seguro. Cuando estás lesionado no puedes hacer nada, no puedes trabajar para ayudar al equipo, no puedes jugar... Es mi peor momento aquí, sin duda. Pero nunca llegué a dudar de mí. Siempre he creído que voy a hacer grandes cosas aquí, con este equipo, que tanto me ha dado. Presidente, jugadores... todos me han enseñado algo para estar aquí mucho tiempo.

¿En la calle ha cambiado algo?

Sí, claro (risas). Ahora me piden más fotos, pero esto es bueno. Me siento importante para la afición del Real Madrid, que siempre me ha ayudado y tratado bien. Ahora yo estoy contento por ayudar en el campo.

Son líderes, y jugando bien.

Estamos muy bien, pero tenemos que seguir así. Hay que trabajar para estar arriba siempre y en todas las competiciones. En el Real Madrid tienes que ser siempre el primero.

Vinicius dice estar muy agradecido por la confianza que le ha dado Ancelotti.

¿Le sorprende ver al Barça tan lejos?

Sí, pero esto es el principio. El Barça va a mejorar. Ha cambiado de entrenador ahora y tenemos que seguir en esta línea para ganar LaLiga.

¿Mejorará con Xavi?

Yo creo que sí, pero yo hablo del Real Madrid, no hablo de otros equipos.

Ellos sí hablan de usted. Un ojeador del Barça dijo que usted siempre fue culé.

Yo no doy cuerda a la gente de fuera, siempre a la gente que está conmigo y sabe la verdad, por eso yo no hablo tanto.

¿Estuvo cerca de jugar en el Barça?

Los dos clubes me buscaron y yo decidí ir el Real Madrid por el proyecto y por lo que hicieron por mí. Creí que era el mejor proyecto para mí y era el club con el que yo tenía más afinidad. Siempre me encantó el Real Madrid, siempre me encantaron Cristiano Ronaldo y todos los jugadores. Elegí bien y quiero seguir aquí mucho tiempo.

Se llegó a decir que lloró usted el día del 6-1 del Barça al PSG.

Este día estaba en un partido con Brasil en el Campeonato Sudamericano. Creo que por este partido me firmó el Real Madrid. Fui el mejor jugador, el pichichi... y después firme con el Real Madrid.

Vamos, que el partido del Barça le preocupaba mucho menos que el suyo.

Eso seguro. Cuando era pequeño veía pocos partidos. Siempre estaba jugando al fútbol con mis amigos y este no lo vi.

En el Camp Nou, recibió gritos racistas. ¿Cómo lo recuerda?

Es muy triste que sigan pasando estas cosas, pero yo no le doy importancia a gente que está loca. Yo estaba ganando 0-1 y estaba disfrutando del partido. Pero eso no puede pasar nunca más, hay que acabar con el racismo.

No le dio importancia, pero eso debe desaparecer.

Eso no puede pasar otra vez. Hay que quitar a esa gente de la grada. No se puede hacer eso.

¿Le han pasado también cosas así en su vida privada?

Sí, me han pasado otras veces, pero no hablo de las cosas malas. Pero es muy grave, hay que cambiarlo. No puede pasar.

¿Cómo está su renovación?

Todos los jugadores quieren jugar aquí mucho tiempo. Tengo la suerte de llevar aquí tres años y quiero estar mucho más. Quiero hacer una gran carrera como hizo Cristiano Ronaldo, como hizo Sergio, como está haciendo Marcelo... Quiero estar tanto tiempo como ellos.

¿Le preocupa ser de los peor pagados de la plantilla?

No. Tengo el contrato que firmé con 16 años. Yo tengo que seguir trabajando para jugar aquí mucho tiempo. Muchos jugadores pagarían por estar aquí. Tengo la cabeza tranquila. Este es el mejor club del mundo y quiero estar aquí mucho tiempo.

No parece que el dinero le preocupe mucho…

Todos los jugadores quieren ganar dinero, eso está claro. Pero yo estoy muy centrado en lo que hago dentro del campo. Mi padre y mi madre me lo dicen: lo importante es jugar al fútbol. Yo quiero siempre estar jugando. Claro que es importante cuánto dinero gano, pero no es lo más importante. Yo quiero quedarme aquí durante muchos años. Desde mi llegada lo he dicho: quiero jugar aquí durante muchos años.

¿Le gustaría jugar con Mbappé?

Es un grandísimo jugador, pero como he dicho antes de Xavi o de Pedri, no hablo de los jugadores de otro equipo.

¿Pero quién le gusta más: Mbappé o Haaland?

Los dos, los dos. Yo me quedaría con los dos. Pueden marcar una era como Messi, Cristiano Ronaldo u otros jugadores del Real Madrid.

Si vienen Mbappé y Haaland, y están Benzema, usted... ¿A quién quitamos?

Eso ya hay que dejárselo a los entrenadores (risas).

Brasil no le convocó en este último parón, fue por la lesión de Firmino. Y fue de los mejores con su equipo en ambos partidos. ¿Le sorprende todo esto?

No, no me sorprende porque hay muchos jugadores brasileños que están siempre a tope. Yo soy muy joven y los jugadores que están ahí tienen más experiencia. Yo he ido muy bien, estoy muy contento por mis dos partidos y quiero estar en el próximo Mundial.

¿Una Champions con el Real Madrid o un Mundial con Brasil?

Los dos, los dos (risas). Tengo que trabajar mucho para eso.

En lo que llevamos de Liga ya ha marcado más goles que en las tres últimas Ligas. Eso no es casualidad.

No, no. Eso es mucho trabajo desde que llegué y la confianza de todos. De Solari, de Zidane, de Ancelotti, los entrenadores de la cantera... Estoy muy feliz. Quiero seguir así y hacer una gran temporada.

¿Con qué gol se queda de los que ha marcado este año?

El primero contra el Shakhtar.