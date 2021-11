PSG se pronuncia por primera vez sobre la posible llegada de Zidane: ¿se queda o no Pochettino?

El director deportivo del PSG, Leonardo, confirmó este viernes a la AFP la continuidad del técnico Mauricio Pochettino, "que nunca ha pedido irse", y añadió que no ha habido "ningún contacto" con Zinedine Zidane para reemplazarlo.



"Creo que es importante esclarecer la situación por la cantidad de falsas informaciones que circulan. Pochettino tiene contrato hasta 2023", dijo Leonardo.



"No queremos que se vaya. Nunca ha pedido irse y ningún club nos ha contactado por él. Tenemos mucho respeto por Zinedine Zidane, por lo que ha hecho como jugador y entrenador, pero puedo afirmar muy claramente que no ha habido contacto y que no nos hemos encontrado con él", explicó el dirigente brasileño.





El diario Le Parisien publicó en portada este viernes un "encuentro secreto" entre la dirección del PSG y Zidane, afirmando que las negociaciones habían comenzado "varias semanas antes".



El diario cita una reunión a principios de noviembre en el Royal Monceau, un hotel palacio parisino, a la que habrían asistido "al menos" Leonardo y Jean-Claude Blanc, director general del club.

"Es ridículo imaginar que un encuentro con Zinedine Zidane pudo haberse celebrado en un gran hotel, en París, a los ojos de todo el mundo", comentó Leonardo.



Desde hace varios días algunos medios publican la posibilidad de que Pochettino regrese a Inglaterra y sea sustituido por Zidane.