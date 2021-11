Ancelotti habló de Mbappé, Haaland y "los grandes planes" de Florentino Pérez para el mes de julio

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se presentó a la rueda de prensa para hablar sobre el juego de este domingo contra el Sevilla y soltó algunas frases interesantes sobre el futuro del club, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

"La Liga Española es más igualada que antes. Han crecido equipos como el Sevilla y la Real Sociedad, también el Rayo lo está haciendo bien", inició contando en conferencia de prensa.

Ancelotti habló sobre la Superliga y criticó que la seguidilla de partidos que han saturado a los jugadores:

"El fútbol debe evolucionar rápidamente. Lo primero es reducir los partidos, se juega demasiado y mal, la calidad del espectáculo ha bajado mucho. Los jugadores no pueden más, hay quien rechaza ir con la selección. Cansancio, lesiones, partidos que acaban 10-0... Ya basta".

Los planes de Florentino Pérez para el próximo mercado de verano

El Real Madrid acelera para estrenar a finales del próximo año el renovado estadio Santiago Bernabéu y Ancelotti ya revela algunos de los planes del presidente Florentino Pérez.

"En el Real todo es igual e inmutable, lo único que cambia son los entrenadores. Los mismos fisioterapeutas, los mismos almacenistas, los mismos periodistas, la misma visión, la misma urgencia de grandeza a pesar del daño económico que produjo la pandemia. En un año, a finales de diciembre de 2022, estará listo el nuevo Bernabéu y Florentino tiene grandes planes para julio".

No escondió su deseo de ser el hombre en el banquillo cuando los blancos estrenen las renovaciones a su recinto. ¿Ve a Haaland y a Mbappé en el nuevo Berbabéu? Le preguntaron.

"Me imagino el nuevo estadio con Ancelotti, ja,ja,ja,ja. Ojalá que el entrenador sea Carlo".

¿A quien prefiere, a Mbappé o a Haaland? Le volvieron a consultar y no vaciló. "Me gustan los jugadores buenos y los dos son muy buenos".

Habla de otros temas:

Lesionados:

"Valverde está en la convocatoria, Alaba se entrenó hoy. Todavía tiene molestias. Lo vamos a evaluar mañana. Si tiene algo de riesgo no vamos a arriesgar. Riesgo cero. Hazard ha entrenado, pero todavía está un poco débil. La gastroenteritis le ha afectado. No está para mañana. Bale ha empezado a entrenador en individual. Ceballos trabajará con el equipo en los próximos días".

Italia en las eliminatorias:

"En junio hizo un milagro y hay que agradecerlo. Es inferior a España, Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica... Tuvo las motivaciones y las condiciones adecuadas y Mancini preparó genial los partidos, logrando algo extraordinario. ¿Repesca? El sorteo es complicado, pero conseguiremos clasificarnos".

Sobre Vinicius:

"El entrenador listo es el que adapta el juego a las características de sus jugadores. Sería un idiota si, con un delantero como Vinicius que debajo de los pies tiene una moto, no apostara por el contragolpe. Otro ejemplo: si tengo a Cristiano, busco la manera para que le llegue el balón a menudo, no le pido volver atrás. Lo mismo con Ibra. Hay dos tipos de jugadores: los que marcan la diferencia y los que deben correr. No creo en las ideologías como el guardiolismo, el sarrismo... Creo en la identidad del equipo".