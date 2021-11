Escándalo en Colombia: investigan a 16 clubes de 'esclavisar' a sus jugadores; un hondureño fue víctima

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que formuló cargos contra la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 16 equipos de las dos principales divisiones "por presuntos actos anticompetitivos que habrían impedido la transacción de al menos 16 jugadores entre 2018 y 2021", dijo la entidad en Twitter.



Entre los implicados hay clubes de la primer división como el actual campeón, Deportes Tolima; La Equidad, Deportivo Pasto, Envigado, Once Caldas, Deportes Quindío y Alianza Petrolera.

La SIC podría imponer multas y sanciones administrativas, pero no descarta que en el curso de las investigaciones pueda intervenir la Fiscalía. La SIC también encontró que los futbolistas estarían siendo obligados a trabajar con un grupo reducido de agentes que tendrían vínculo directo con los equipos.



Según explicó el jefe de ese organismo, Andrés Barreto, los clubes habrían creado una "lista negra" para que los jugadores que pedían renegociar o terminar sus contratos no pudieran firmar con otra institución.



"Si los jugadores quieren negociar el contrato los vetan para ir a buscar otro equipo", dijo a Caracol Noticias. Y "si deciden que quieren terminarlo por justa causa digamos que quedan rehenes del club hasta tanto no les suelten los derechos" deportivos, añadió.

- Caso del hondureño Roger Rojas -

El delantero catracho que ahora juega para el Cartiginés de Costa Rica vivió en carne propia los informes judiciales en contra de estos clubes colombianos, pues cuando el 'Ro-Ro' militaba en el país cafetero sufrió uno de los casos mencionados.

Roger solo pudo jugar siete partidos en un 2020 con el Deportes Tolima, uno de los 16 equipos involucrados en este escándalo, pues éste fue apartado en agosto hasta diciembre cuando se dio a conocer que había ingerido medicamentos que podía perjudicar su salud; rumores decían que no volvería a jugar al fútbol, cosa que él desmintió.

Comunicadores colombianos detallaron que el exOlimpia ingirió un suplemento que le produjo exceso de potasio, esto supuestamente sin contar con el aval del cuerpo médico del club y sin ninguna mala intención, aunque según confesó Roger en agosto a FUTV, el Tolima lo excluyó por cinco meses de una manera injusta hasta que finalizara su contrato en diciembre, pues le comentaban que no estaba en condiciones óptimas para jugar, marginándolo hasta su salida.

- La confesión de Roger sobre su paso en Tolima -

"Tolima de repente no me trató como debían porque yo tenía un contrato en el cual ellos no cumplieron, y al ver la situación de la pandemia se quisieron aprovechar, no porque fuera hondureño, espero que ojalá no sea eso, pero sí se quisieron aprovechar como, ‘ya no te queremos, queremos que te vayas de aquí’.



Bueno está bien, no hay ningún problema, cuando uno siente que no lo quieren se va, entonces yo sentí un poco de desprecio de parte de ellos. Yo dije: ‘bueno, está bien presidente, si no quiere que siga estoy de acuerdo, pero yo tengo familia, mi esposa está embarazada, o sea, estoy de acuerdo, me quiero ir también, pero págueme lo que está en el contrato, si no, no me muevo’, ahí es donde empecé a vivir momentos difíciles.