¿Quién es Pascal Ferré, la persona que Cristiano Ronaldo atacó tras el Balón de Oro?

Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro. El argentino sumó uno más a la colección pero el que no la pasó nada bien fue Cristiano Ronaldo, quien mediante sus redes sociales desató su furia.

Y es que CR7 la emprendió contra Pascal Ferré, redactor jefe de la revista France Football, luego de conocer que no era él el ganador del galardón que el rotativo francés le da al mejor jugador de la temporada.



“Es el sexto año que soy responsable de esto y hasta ahora no he cometido un solo error. No quiero mentir, pero les digo a todos cuántos me llaman que no puedo decir el nombre porque los propios ganadores ni siquiera lo saben aún. No sería justo averiguarlo así. Tenemos mucho cuidado. El ganador del Balón de Oro es un gran secreto. No creo que haya una situación comparable en el deporte”, dijo días atrás para Marca el periodista.



Luego Pascal Ferré dijo otras cosas que al final fueron las que le tocaron el orgullo y molestó a Cristiano Ronaldo.

“Luka Modric lloró como un niño cuando lo llamé”. Sobre el astro portugués, Pascal se refirió a su mentalidad ganadora: “Ronaldo tiene una sola ambición y es terminar su carrera con más Balones de Oro que Messi. Y lo sé porque él me lo dijo”, concluyó.



Cristiano en sus redes le respondió con furia. "Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado France Football y el Balón de Oro".

Pascal Ferré es el editor en jefe de la revista France Football desde 2015, controla todo el proceso de votación y entrega del Balón de Oro. Ferré dirige al grupo de 10 expertos que eligen a los 30 nominados al galardón en categoría masculina, y a las 20 aspirantes en la femenina.