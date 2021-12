Ibrahimovic se destapa: por qué no pudo llegar al Napoli, pensó en el retiro y aconsejó a Mbappé de ir al Real Madrid

Zlatan Ibrahimovic concedió una entrevista al Corriere della Sera en la que recuerda cómo se dio su vuelta al Milan cuando tenía todas las intenciones de jugar en el Napoli por Diego Maradona. Además, el sueco habla de Kylian Mbappé, repasa su relación con Gurdiola en el FC Barcelona y el encontronazo que tuvo con Lukaku la campaña anterior en un Derby.

Ibrahimovic dice que tiene una isla y 300 millones de euros

Intentó jugar en el Napoli tras su paso por la MLS

''Al ver un documental sobre Maradona había decidido ir al Napoli a ganar el Scudetto. Estaba cansado de América, incluso pensé en dejarlo (retirarse del fútbol)''.

¿Qué lo contuvo de retirarse?

''Raiola (su agente) me dijo: 'estás loco, tienes que volver a Italia'. Se hizo todo con el Napoli, pero luego De Laurentiis echó a Ancelotti y todo cambió. Entonces le pregunté a Mino: '¿cuál es el peor equipo que puedo cambiar?'. Él me respondió: 'ayer el Milan perdió 5 a 0 en Bérgamo'. Y le dije: 'decidido'. Así que volvimos al Milan''.

¿Qué se encontró en su vuelta al Milan?

''Al principio nadie corría en los entrenamientos y les hice ver que ahí es donde hay que matarse a trabajar. Si corro, mi compañero correrá y se matará por mí. Todos lo entendieron, excepto uno. Al principio Leao no me prestó atención... aunque es cierto que ahora ha mejorado mucho''.

Su consejo a Mbappé de irse al Real Madrid

''Es verdad que le aconsejé marcharse del club. Mbappé necesita un entorno más estructurado, como el del Real Madrid. Pero luego le dije al presidente del PSG que no lo vendiera''.

Su días con Guardiola en Barcelona

''Guardiola nunca me entendió. Quería programar todo lo que yo tenía que hacer. Quería hacer jugadas de instinto, pero luego pensaba en lo que quería él y cambiaba. De esa manera, pensaba demasiado''.

Ibra revela que Guardiola se le escondía cuando peleaban

¿Por qué cree que tuvo una tensa relación con Guardiola?

''A él no les gustan los jugadores con carácter. Yo me había convertido en un problema y como él no podía resolverlo, lo resolví yo, yéndome''.

La pelea con Lukaku en un Derby de la Copa Italia

''Habíamos sido compañeros de equipo en Mánchester, me quedé conmocionado cuando me atacó. Lukaku tiene un gran ego, está convencido de que es un campeón y es realmente muy bueno. Pero yo crecí en el gueto de Malmö, y cuando alguien viene debajo de mí con la cabeza gacha, lo pongo en su lugar''.

¿La madre de Lukaku practicaba vudú?

''Le toqué la fibra con los rituales de su madre y perdió el control. Eso sí, perdimos ese Derby, fui expulsado y me lesioné, así que es posible que el ritual funcionase. Les pedí a mis amigos creyentes que oraran por mí''.