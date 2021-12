Sería interrogado: Cristiano Ronaldo, involucrado en la investigación del escándalo fiscal de la Juventus

La investigación a la Juventus cada vez se hace más grande debido a que se hallan más piezas durante el trascurso de éste, pues ahora se involucra directamente a la estrella portuguesa, Cristiano Ronaldo, dentro del escándalo judicial.

CR7 entró en el marco de la exploración de la brigada financiera de Italia sobre fichajes recientes del club bianconeri que habrían podido suponer falsos montantes en los balances de la institución.

La investigación se centra en los movimientos de jugadores en los tres últimos años y la manera en la que los resultados financieros fueron presentados entre 2019 y 2021, pues la Juventus es sospechosa de haber ofrecido falsas informaciones a los investigadores, y de haber hecho facturas por transacciones inexistentes.

Presidente, vice y ex-director deportivo de la Juventus están involucrados en el escándalo. Se informa que la ganancia para la institución italiana sería hasta de 280 millones de euros en las transacciones intransparentes; de encontrarle culpable, se ha sugerido el descenso inminente de la 'Vecchia Signora' a la Serie B, revocándole los títulos de Serie A conseguidos durante ese lapso de años.

- Investigación a Cristiano -

De acuerdo a lo informado por el medio italiano 'Il Corriere dello Sport', el Ministerio Público de Turín está haciendo pesquisas respecto a un presunto documento firmado entre Ronaldo y la Juventus durante el parón futbolístico en Italia provocado por el confinamineto a la pandemia covid-19, entre marzo y junio del 2020.

Durante ese tiempo, el plantel y cuerpo técnico del club renunciaron a sus sueldos, sin embargo, ha salido a la luz que el ahora futbolista del Manchester United habría redactado un documento con los directivos de la institución bianconeri donde estos habrían pactado un pago de 10.3 millones de euros una vez que finalizara el confinamiento en el país.

El acuerdo era para que se le pagara a Cristiano su respectiva parte del contrato que correspondía a los meses entre marzo y junio que eran parte de su salario anual, el cual era de 31 millones.