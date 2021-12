Las nuevas imágenes de desquicio en la Juventus: Bonucci explota e insulta y así reacciona Cristiano

Apenas una una semana después de que revelaran las imágenes de Cristiano Ronaldo desquiciado en el camerino de la Juventus tras ser eliminado de la Champions League ante Oporto, el documental reality del club italiano, All or Nothing, muestra a un nuevo integrante de la escuadra con una bronca tremenda.

En este caso es el italiano Leonardo Bonucci, que tras una nueva derrota de la escuadra bianconera en Serie A, estalló, pues se habían quedado sin posibilidades de pelear el scudetto con el Inter, que terminó consagrándose campeón con un gran margen.

La caída fue ante el Benevento por 1-0, pocos días después de quedar afuera de la Champions, cerrando una temporada desastrosa con 78 unidades, 13 menos que el monarca, cortando su hegemonía de 9 campeonatos de manera consecutiva.

En las últimas horas se hizo viral un fragmento de la docu-serie de Amazon Todo o nada sobre el conjunto italiano. En uno de sus capítulos se puede ver la furia desatada del defensor Leonardo Bonucci contra sus compañeros en el entretiempo ante los Stregoni (Brujos). En ese momento el encuentro estaba igualado sin goles y el referente del plantel consideraba que estaban dejando pasar el último tren para dar pelea por el título local.

“Estamos locos, chicos. Si queremos ganar el Scudetto, ¡no podemos jugar así!. Cuando tengamos el balón, ¡no podemos jugar así!. Así no ganaremos el Scudetto, no ganaremos un carajo. ¡Puta mierda!”, comenzó Bonucci en su furia.

Y agregó: “¿No entienden lo importante que es ganar este partido? ¡Ha pasado un año! ¡Siempre es culpa de otro, siempre la próxima vez! Carajo, asumamos la responsabilidad y la culpa de esta mierda de partido”.





Esto sucedió en el entretiempo del partido, aunque no sirvió de nada, pues la Vecchia Signora terminó cayendo de igual manera por el tanto del argentino Adolfo Gaich.

Las imágenes durante la rabieta se fueron con Cristiano Ronaldo, quien era la figura del club en ese entonces, y que asentaba con su cabeza mientras decía “tiene razón” ante los gritos de su compañero, mientras arrojaba algo al suelo.

Sobre lo que sucedió, Bonucci comentó detrás de camarás que "estaba enfadado porque era consciente de que no lo estábamos haciéndolo tan bien como debíamos. Soy una persona muy instintiva y confío en las sensaciones. no puedo darte una caricia cuando necesitas una bofetada para despabilar”.