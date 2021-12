Messi pidió el Balón de Oro para Lewandowski, pero este fue su voto al mejor jugador del 2020

Leo Messi fue premiado el lunes con el Balón de Oro. Durante su discurso, el astro argentino expresó su felicidad por ganar por séptima vez el galardón, pero sorprendió al pedirle a France Football que tendría que entregarle a Lewandowski el laurel que debió ganar el polaco en 2020.

''Quiero decirle a Robert que es un honor pelear con él. Te merecés tu Balón de Oro, el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador y France Football debería darte tu Balón de Oro. Ojalá puedan otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste un justo ganador. No se pudo hacer por la pandemia, pero tenés que tenerlo en tu casa vos también'', dijo el rosarino en la gala que se celebró en París.

Sin embargo, de las palabras a los hechos hay una diferencia abismal. En 2020, el Balón de Oro no fue entregado por el confinamiento que provocó el Covid-19. Pero el premio The Best de la FIFA sí fue realizado y los capitanes de cada selección tuvieron que votar.

Aquel premio lo ganó Lewandowski, aunque Messi no votó por el polaco para que pudiera ganar ese The Best. El sufragio más importante se lo dio a Neymar, en segundo lugar estuvo Mbappé y recién en tercer lugar votó por el ariete del Bayern Múnich.

Distinto fue lo de Cristiano Ronaldo, que votó en primer lugar a Lewandowski, en segundo puesto a Messi y en tercer lugar a Mbappé.

Ahora el foco estará centrado en The Best 2021, que se entregarán en el próximo mes de enero. Tras las declaraciones del argentino, muchos creen que esta vez le dará el voto a 'Lewy' por dicho premio.