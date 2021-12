Messi casado del foco público: "Me gustaría pasar desapercibido, disfrutar con mi familia sin que la gente me conozca"

El astro argentino Lionel Messi concedió una entrevista a France Football tras ganar su séptimo Balón de Oro entre signos de algarabía por la lucha con Robert Lewandowski.

Durante la charla, la estrella sudamericana habló de los valores, su trabajo, su etapa de superación en el Barcelona y lo que apunta de su vida personal.

Cuando llegué a Barcelona con 13 años encontré en La Masía los mismos valores".

"Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea. Para mí ser considerado uno de los mejores de la historia es más que suficiente. Es algo que jamás me hubiera imaginado. Es algo que no me interesa, no cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqué serlo", comenzó diciendo Messi.

Y agregó que sobre su premio, "nunca me gustó ser un modelo o dar consejos. Luché por mis sueños. Al principio era ser jugador profesional, después luché para superarme y alcanzar cada año nuevos objetivos. En esos momentos hay un poco de suerte. Creo que Dios eligió que me llegara todo".

En referencia a la comparación con Maradona fue claro en que "sinceramente nunca me he comparado con Diego, absolutamente nunca. Nunca presté atención a esas comparaciones. Algunas críticas me molestaron en el pasado. Pasé malos momentos en la selección, realmente, pero no por estas razones. Me llegan a menudo cosas que me enfadan de las críticas, pero se quedan en el vestuario. Deben quedarse ahí, en lo privado. Es la intimidad lo que hace la fuerza del grupo, además del hecho que podamos cabrearnos y decirnos a la cara las cosas que pueden mejorar. Esto puede pasarme a mí o a otros jugadores".

ARREPENTIMIENTO Y CANSADO DE LAS CÁMARAS

Para la final de la UEFA Champions League en el 2006 con el Barcelona, Leo remembró en ello en el porqué no celebró y dijo que lamentaba "haberlo hecho. No me di cuenta de lo que estaba pasando. En ese momento estaba pensando en el hecho de no haber jugado. Al menos me hubiera gustado estar en el banquillo esa noche. Hasta mi lesión (en octavos), participé en la andadura en Champions. Estaba decepcionado. Lamento profundamente ese episodio. Ganamos esa Champions y no estaba seguro de que volvería a suceder porque es una competición difícil de ganar. Luego, afortunadamente, tuve la oportunidad de disfrutarlo".

Ver: Hora y transmisión Barcelona vs Betis por LaLiga

Finalmente, cerró en que sus años compitiendo con CR7 por ser el mejor del mundo ha sido una etapa maravillosa, pero que su objetivo siempre ha sido superarse así, mismo, además, dejó en manifiesto que ya está cansado de las cámaras y que gusta por disfrutar de su familia.

Lionel Messi junto a su familia de vacaciones.

"Siempre quise superarme a mi mismo y no mirar lo que otros hacían. Con Cristiano mantuvimos la competencia durante un mismo campeonato durante años. Ha sido maravilloso y nos ha servido para crecer en nuestras carreras. Pero sin mirarnos el uno al otro. Solo quería superarme a mí mismo para ser el mejor y no mejor que el otro" soltó.

"He sido Messi durante 34 años, así que estoy empezando a acostumbrarme. Estoy contento de todo lo que ha pasado, aunque a veces tengo que admitir que me gustaría pasar desapercibido, disfrutar de mi familia sin que la gente me reconozca. No me quejo, al contrario, siempre es agradable recibir un cumplido, una sonrisa o alguien que me pida una foto. Estoy acostumbrado y para mí se ha vuelto normal. Así que muy bien", finalizó.