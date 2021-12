Ibrahimovic revela las cosas que no le gustaron del Manchester United: ''Todos los días me pedían la documentación para entrar''

'Adrenalina' es el nuevo libro de Zlatan Ibrahimovic donde cuenta numerosas anécdotas de su carrera profesional. Una de las más llamativas fue cuando pasó por el Manchester United y anunció su fichaje sin la autorización de Mino Raiola, su agente, y el club inlgés.

El delantero relata que una publicación en Instagram le arruinó una acción publicitaria de 5 millones de libras. ''Estaba muy cansado de las largas negociaciones, así que decidí escribir un post en Instagram. ¿El texto? Simple e inequívoco: Es hora de que el mundo lo sepa. Mi próximo destino es el Manchester United''.

Un anuncio que alegró mucho a la afición del United, pero que provocó el enfado de su agente: ''No se pueden hacer anuncios así si las negociaciones no están definidas. Mino Raiola quería matarme'', recordó Ibra, ''pero ese anuncio fue culpa mía''.

El sueco asegura que arruinó ''una presentación al estilo de Hollywood'' y añade que ''me sentí como en arenas movedizas y traté de hacer algo para avanzar, sin pensar en las consecuencias. Yo soy el que se equivocó. Me disculpo una vez más''.

Zlatan confiesa lo que Ed Woodward, entonces vicepresidente del United, le dijo cuando leyó su posteo en Instagram. ''Me dijo que yo había arruinado una acción publicitaria de 5 millones de libras, que habían planeado una campaña sorpresa y una presentación con efectos especiales al estilo de Hollywood. Y lo arruiné todo con una publicación en las redes sociales''.

Le tocaron el salario y se molestó

Asimismo comenta que le sorprendió la ''mentalidad pequeña y cerrada'' del Manchester United cuando fichó en 2016, lamentando que una vez le descontaran una libra de su millonario salario por tomar un zumo de frutas en un viaje con el equipo.

''Todo el mundo piensa que el United es un club de primera, uno de los más ricos y poderosos del mundo, y visto desde fuera me lo parecía'', expresa el ariete de 40 años.

''Pero una vez allí me encontré con una mentalidad pequeña y cerrada. Un día estaba en el hotel con el equipo antes de un partido. Tenía sed, así que abrí el minibar y me tomé un zumo de frutas. Jugamos y luego nos fuimos a casa. Pasó un tiempo. Llega mi nómina. Normalmente no la miro. Sólo lo hago a final de año para ver lo que ha entrado y lo que ha salido. Pero esa vez, no sé por qué, tuve curiosidad y me di cuenta de que me habían quitado una libra de mi salario mensual'', cuenta Ibrahimovic.

''Llamé al director del equipo: 'Disculpe, ¿por qué me han quitado una libra de mi sueldo?'. El director del equipo echó un vistazo y me dijo: 'Era el zumo de frutas del minibar'. '¿Estás bromeando, en serio?'. 'No, no lo estoy. Aquí, si pides algo tienes que pagarlo'. Claro, pero yo no fui al hotel por voluntad propia. No estaba de vacaciones. Era mi lugar de trabajo. Estaba allí por Manchester. Si tengo que jugar y tengo sed, tengo que beber. No puedo salir al campo deshidratado. ¿Te lo puedes creer? ¿Una libra? Algo así nunca ocurriría en Italia. Estos son los detalles que marcan la diferencia y se ganan el respeto de los jugadores'', añade el sueco.

Tenía que entrar con la identificación

La indignación de Zlatan con el United no se limitó a ese detalle: ''Todos los días me pedían la documentación para entrar en el campo de entrenamiento. Bajaba la ventanilla y le decía a la persona de la puerta: Escuche, amigo, llevo un mes viniendo aquí todos los días. Soy el mejor jugador del mundo. Si todavía no me reconoces, te has equivocado de trabajo''.