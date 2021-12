El delantero que Messi intentó llevar al Barcelona: ''Me quería, me preguntaba mucho por mi situación''

Lautaro Martínez es uno de los delanteros más deseados de Europa. A sus 24 años, el argentino se ha convertido en todo uno de los referentes del Inter desde que llegó al club en la temporada 2018-19 procedente de Racing.

Lautaro revela por qué rechazó dos veces al Real Madrid

El 'Toro' habló para Sportmediaset y contó algunas anécdotas con Leo Messi. Una de ellas fueron sus llamadas y charlas en la selección para llevarlo al Barcelona. Según cuenta Lautaro, su compatriota le reconoció su talento y quería que fichara por el equipo azulgrana.

''Hablamos mucho de eso, me quería. Me preguntaba por mi situación en el Inter, pero yo siempre le respondía que me quedaba'', recuerda Martínez.

El '10' del Inter estuvo en la agenda del Barcelona y Messi intentó también convencerlo, aunque no tuvo demasiado éxito por las pretensiones económicas de la entidad nerazzurra.

Lautaro, que el pasado octubre amplió su contrato hasta 2026, no se arrepiente de haber tomado la decisión de quedarse. ''Estoy feliz de haberme quedado aquí, he madurado mucho y ahora tenemos que defender el Scudetto que llevamos en el pecho'', indicó.

Por otro lado, el joven atacante se refirió a su actual temporada. ''Estamos trabajando duro y trato de ayudar a mis compañeros, a veces marco y otras no, pero me siento bien'', manifestó.

Por último habló sobre su excompañero Romelu Lukaku, quien en el mercado de verano emprendió una nueva aventura al regresar al Chelsea, tras haber conseguido el título de la Serie A.

''¿Se arrepintió del Chelsea? No sé, tomó una decisión personal. Estaba contento en el Inter, hablábamos a menudo que si optaba por irse era obviamente porque tenía ganas. Ambos trabajamos para darle lo mejor al Inter'', cerró.