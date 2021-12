Sorpresivo: la polémica respuesta de Lewandowski al gesto de Messi tras perder el Balón de Oro

Rozar los 70 goles en lo que va del año no fue suficiente mérito para France Football para otorgarle el Balón de Oro 2021 al delantero polaco Robert Lewandowski, superado en las votaciones por Lionel Messi.

Leo, tras recibir su séptima distinción en París gracias a una ventaja de 33 votos provenientes de un jurado compuesto por 180 periodistas interacionales, lo primero que hizo fue felicitar a su más cercano perseguidor por su fenomenal actualidad, argumentando que también se merece su Balón de Oro, haciendo referencia al que no se entregó en 2020 por la pandemia.

VER: Así votó Honduras en el Balón de Oro 2021

Esta otorgación generó bastante polémica, pues fue una de las carreras más cerradas de los últimos años al premio del mejor jugador del mundo, decisión que no sentó bien al artillero del Bayern Múnich, que en el prgorama Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportowym, desahogó su penas.

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder", empezó su declaración 'Tito' sobre ser superado por Messi por el Balón de Oro. "No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”, continuó.





“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, confesó su tristeza Lewa.

Sobre los halagos que le hizo Messi cuando se subió a la tárima, Robert contó con una sonrisa su sensación tras recibir los elogios del ahora, mejor del mundo.

“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, dijo, a lo que sobre recibir en un futuro el premio del año pasado, contestó que no es de su interés: “Sin embargo, no me entusiasma”, concluyó.